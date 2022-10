Republica Moldova poate conta pe experienţa Cehiei în procesul de integrare europeană

Într-o conferinţă de presă comună, şeful Legislativului a menţionat că situaţia din Republica Moldova devine mai complicată, după ce Gazprom a redus livrările de gaze către ţara noastră cu 30%. Cu toate acestea, şeful Legislativului s-a arătat convins că autorităţile vor găsi soluţii, şi pentru această problemă „oarecum previzibilă”.



„Sunt sigur că împreună cu prietenii noştri europeni, cu vecinii noştri o să găsim soluţii şi pentru această problemă oarecum previzibilă pe care noi o anticipam”, a precizat Igor Grosu.



În cadrul întrevederii, cei doi oficiali, au discutat şi despre cooperarea bilaterală, menţionând că se atestă „o dinamică pozitivă a schimburilor comerciale”.



Am solicitat suport Cehiei la capitolul atragerii fondurilor de coeziune, absorbţia fondurilor de coeziune”, a mai spus preşedintele Parlamentului.

Totodată, Igor Grosu a vorbit şi despre responsabilităţile pe care le are Republica Moldova în urma obţinerii statutului de ţară candidată la Uniunea Europeană.

„Cele 9 condiţionalităţi le tratăm ca parte a agendei interne de reforme, suntem deja în proces de implementare a acestor 9 condiţionalităţi, accentul principal este reforma justiţiei şi combaterea corupţiei. Am discutat şi despre probleme ce ţin de securitatea energetică, dar şi despre securitatea în regiune care afectează Republica Moldova”, a continuat preşedintele Parlamentului.

La rândul său, preşedinta Camerei Deputaţilor a Parlamentului Republicii Cehe, Markéta Pekarová Adamová, a declarat că a venit în ţara noastră pentru a transmite un semnal de sprijin, Cehia deţinând în prezent preşedinţia Consiliului European.

„Preşedinţia cehă vrea să transmită un semnal că Republica Moldova este aşteptată în UE. Nu doar Republica Moldova are nevoie de UE dar şi UE are nevoie de Republica Moldova. Am discutat despre securitatea energetică şi situaţia din regiune, care este un subiect foarte important pentru noi, cum să asigurăm construirea infrastructurii în Republica Moldova, să asigurăm securitatea regiunii, care este o prioritate pentru toţi, de aceea Republica Cehă va împărtăşi toată experienţa sa din toate domeniile, pe calea dumneavoastră căre UE”, a declarat Markéta Pekarová Adamová.

Oficiala a mai accentuat că Republica Moldova şi Cehia au relaţii foarte bune inclusiv la nivel parlamentar. Markéta Pekarová Adamová a menţionat că desfăşurarea la Chişinău a următorului summit al Comunităţii Politice Europene va deschide noi oportunităţi pentru Republica Moldova.



Republica Cehă, potrivit preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu, a investit în comunităţile din Republica Moldova 14 milioane de euro, implementând 50 de proiecte.