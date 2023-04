Sursa imaginii: trm.md Postat de: Ana Stegarescu

Share Tweet Share

Radio Moldova Tineret îşi extinde aria de acoperire. Elena Stegari: Punem în valoare tinerii din toate regiunile

Unicul post public de radio pentru tineri, Radio Moldova Tineret (RMT), îşi extinde aria de acoperire şi va putea fi ascultat din mai multe localităţi. Frecvenţele radio au fost acordate în bază de concurs de către Consiliul Audiovizualului. *„Extinderea audienţei ar însemna să punem în valoare şi mai mult tinerii din toate regiunile Republicii Moldova*”, a declarat şefa programe RMT, Elena Stegari.

Astfel, Radio Moldova Tineret va putea fi ascultat pe frecvenţele 89,8 MHz (Ştefan Vodă), 89,9 MHz (Criuleni), 90,7 MHz (Ocniţa), 94,0 MHz (Soroca), 95,3 MHz (Donduşeni), 95,5 MHz (Soroca, s. Vădeni), 96,6 MHz (Cantemir), 98,1 MHz (Anenii Noi), 98,1 MHz (Şoldăneşti) şi 100,3 MHz (Căuşeni, s. Copanca).



Pentru a fi cât mai aproape audienţei sale, Radio Moldova Tineret a modificat în ultimul an conceptul mai multor emisiuni, axându-se pe subiecte de importanţă pentru tineri, precum psihologie, sănătate, educaţie, orientare profesională, artă, cultură, activism civic etc.



O altă prioritate a fost orientarea spre tinerii din localităţile rurale, ne-a spus şefa de programe de la RMT, Elena Stegari. Pentru asta, în cadrul emisiunilor, sunt mediatizate activităţile şi implicarea lor în dezvoltarea comunităţilor în care trăiesc.



*„Participanţi la programele noastre sunt tineri din diverse domenii de activitate (medicină, sport, antreprenoriat). Performanţele lor se regăsesc în emisiunile noastre. Radio Moldova Tineret dezvoltă conexiune şi cu tinerii plecaţi peste hotarele ţării. Poveştile lor de succes sunt subiecte pentru emisia RMT”*, a menţionat Elena Stegari.



Ea ne-a mai spus că, întrucât Radio Moldova Tineret îşi propune să devină lider de audienţă şi de opinie în rândurile tinerilor din Republica Moldova, vor fi introduse şi alte programe noi cu un conţinut educativ, dar şi programe care să răspundă nevoilor generaţiei actuale.



Pe parcursul acestui an, la Radio Moldova Tineret vor fi difuzate buletine de ştiri pentru tineri.



Lansat pe 30 octombrie 2012, Radio Moldova Tineret a devenit în timp o adevărată platformă de comunicare pentru tineri. Cel mai valoros ce are RMT este o echipă unită, veselă, erudită, care reuşeşte să transmită publicului informaţii, emoţii, cunoştinţe, asigurându-i pe tineri că vocea lor contează