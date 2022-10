Circa 2000 de locuri vacante au fost prezentate în cadrul unui târg de muncă la Bălţi

În cadrul târgului locurilor de muncă a avut loc prezentarea ofertelor angajatorilor, discuţii şi negocieri cu agenţii economici privind ocuparea unui loc de muncă. Participanţii la eveniment au avut posibilitatea să identifice domeniile prioritare de interes profesional fiind ghidaţi în carieră de experţi. Aceştia susţin că evenimentul a fost unul binevenit şi pot discuta direct cu angajatorii.



„Căutăm de lucru. Pentru tineret sunt oferte”;



„Târgul este binevenit la ziua de azi, când sunt foarte căutate locurile vacante. Agenţii economici au venit cu oferte bune”;



La târg au fost prezenţi 20 de angajatori care le-au explicat celor interesaţi despre avantajele angajării în cadrul întreprinderilor pe care pe reprezintă.



„Avem locuri vacante de asistente medicale. Avem nevoie de un coordonator şi asistent de proiect cu refugiaţii din Ucraina şi asistent social. E foarte multă lume, sperăm că vom găsi”, a menţionat Adrian Buga.



„Reprezint o companie din domeniul IT, la moment avem nevoie de 21 de angajaţi. E foarte binevenit evenimentul respectiv, modalitate de a ne promova, de a cunoaşte lumea şi de a atrage forţă de muncă”, a afirmat o directoare de întreprindere din domeniul IT.



Acest eveniment a oferit persoanelor în căutarea unui loc de muncă o amplă informaţie despre multitudinea oportunităţilor de angajare, a precizat şeful Direcţiei ocuparea forţei de muncă municipiul Bălţi, Ilie Chiţac.



„După pandemie care am avut-o, acum şi războiul din Ucraina, acest târg acum este foarte binevenit”, a spus Ilie Chiţac.



Locurile de muncă decente contribuie la reducerea inegalităţilor şi a sărăciei, a precizat coordonatorul proiectului „Primarii pentru creşterea economică”, Valentin Croitoru. Potrivit lui, angajarea în câmpul muncii poate contribui la combaterea izolării sociale.



„Am identificat câteva puncte stringente unde necesită asistenţă. Noţiunea socio-economică este una din aceste puncte primordiale, colaborează cu congresul autorităţilor publice locale din Moldova, atât şi cu ANOFM pentru a ajuta refugiaţii care s-au stabilit în afara Chişinăului”, a conchis Valentin Croitoru.



Evenimentul a fost organizat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în parteneriat cu iniţiativa „Primarii pentru creşterea economică” finanţată de Uniunea Europeană şi implementată de programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.