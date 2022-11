Deficit de cadre medicale la Centrul de sănătate din satul Puhoi, raionul Ialoveni

De mai bine de 20 de ani, Elena Andrian se luptă cu mai multe probleme de sănătate. Femeia spune că din cauză lipsei unui medic în satul Văratic este nevoită de câteva ori pe lună să bată drumul la Puhoi sau la Ialoveni.

„Ne e greu, că drumul e departe şi cu banii cum acum totul s-a scumpit. Mie nu-mi ajunge, eu trăiesc numai cu leacuri”, spune Elena Andrian, locuitoare a satului Văratic.

Centrului de Sănătate din Puhoi deserveşte aproape nouă mii de oameni din satele Văratic, Gangura, Homuteanovca, Misovca şi Puhoi.

„Mă programez şi când mă ajunge rândul vin şi intru la medic îmi scrie medicamentele pentru tensiune şi mă tratez acasă”, explică Parascovia Ţurcanu, locuitoarea satului Puhoi.

„Unele investigaţii le facem pe loc, altele le facem la raion sau la Chişinău. E greu, fiindcă drumul s-a scumpit şi salariile sunt mici. Mulţi stau acasă”, este de părere Feodora Bîtcă, locuitoarea satului Puhoi.

Pentru a face faţă fluxului mare de pacienţi, lucrătorii medicali muncesc peste program.

„Nu avem personal mediu şi foarte greu ne descurcăm. Trebuie să comasăm mai ales miercurea şi joia. Avem copiii până la 1-2 ani, aceştia sunt copii care trebuie vaccinaţi”, a declarat Mariana Potereanu, asistentă medicală superioară, Centrul de sănătate Puhoi.

„Avem nevoie de ultrasonograf, acel pe care îl avem e ieşit din funcţie, transport sanitar pentru pacienţi nevoiaşi care nu au posibilitate să se ducă la investigaţii”, a menţionat Natalia Savciuc, medic-şef în cadrul Centrului de sănătate din Puhoi.

La solicitarea administraţiei comunei Puhoi, două localităţi italiene au donat comunităţii o maşină.

„Puhoi este o localitate înfrăţită cu comuna Certaldo din Italia, de mai bine de cinci ani. Această donaţie a fost posibilă şi datorită contribuţiei financiare din partea satului italian Castelfiorentino”, a declarat a declarat Alessandro Signorini, consul onorific al Italiei în Republica Moldova.

„Văzând diferenţa între nivelul de trai din Italia şi Republica Moldova am decis să ne mobilizăm. Am aflat despre această necesitate prin intermediul asociaţiei ABC. Cu eforturi comune am procurat această maşină şi iată-ne aici”, a spus Stefano Matii, reprezentant, Castelfiorentino.

„Acest mijloc de transport este de un mare ajutor pentru comunitatea noastră, pentru că există mai multe persoane cu necesităţi speciale care au nevoie ca să fie transportate fie la centrul raional, fie la un spital în Chişinău. Le mulţumim”, a declarat primarul comunei Puhoi, raionul Ialoveni, Ion Goreanu.

Comuna Puhoi are peste cinci mii 500 de locuitori.