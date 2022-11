Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Drumul de ocolire a localităţii Bahmut din raionul Călăraşi a fost inaugurat oficial (VIDEO)

Drumul de ocolire a localităţii Bahmut din raionul Călăraşi a fost inaugurat oficial astăzi. Segmentul de drum, cu o lungime totală de aproximativ şase kilometri, a fost construit graţie unui grant de aproape 8 milioane de euro oferit de Uniunea Europeană. Traseul face parte din drumul naţional Chişinău-Ungheni-Sculeni spre frontiera cu România şi constituie o arteră principală, care leagă Republica Moldova cu statele UE, relatează Moldova 1.



La construcţia drumului de ocolire au fost folosite peste 12 mii de tone de asfalt. Tronsonul are două benzi de circulaţie, podeţe, un pasaj pietonal subteran şi două intersecţii. La reabilitarea lui au fost folosite cele mai noi materiale şi tehnologii, inclusiv ce ţin de marcajul rutier, spun specialiştii. Lucrările au fost monitorizate de o companie internaţională, iar perioada de garanţie este 15 ani. În total au fost instalate peste 100 de indicatoare rutiere.



„Ce ţine de marcajul rurier -marcaj de tip B component, care are o durată de exploatare mult mai mare, are o garanţie de 7 ani de exploatare. Din cauză că este un traseu nou şi este aplicat şi un marcaj mai performant varianta clasică de întreţinere a traseului nu este binevenită”, spune directorul adjunct al ASDM, Iulian Mornealo.



Ambasadorul UE la Chişinău, Janis Mazeiks, a declarat că în ultimii 10 ani UE a oferit Republicii Moldova peste un miliard de euro pentru proiecte de infrastructură.



„Finalizarea acestui drum înseamnă că acum cetăţenii şi mărfurile pot circula mai eficient şi mai sigur către şi dinspre UE. Conexiunile directe dintre UE şi Republlica Moldova au devenit încă mai importante de când ţara Dvs. a obţinut statutul de ţară candidată la UE”, a declarat Janis Mazeiks.



Şoferii se arată mulţumiţi de calitatea drumului.



„Da am mers pe drumul asta, e destul de bun, făcut calitativ, bine, e drum nou”.



„Înainte era stricat dar acum mergi de o dragoste şi viteza e mai mare, şi semnele se văd bine noaptea”.



„E o plăcere mare să mergi pe aşa drumuri. În Moldova cam rar sunt”.



„Suntem încântaţi să lucrăm împreună cu Guvernul, Uniunea Europeană, BEI pentru a da o nouă viaţă infrastructurii din Republica Moldova. Drumurile mai bune aduc ţara dvs mai aproape de UE", spune directorul executiv BERD, Matteo Patrone.



„Este un eveniment important ţinând cont de faptul că lucrările au durat foarte mult şi evident că noi suntem nemulţumiţi, dar am făcut tot posibilul ca să se încheie în acest an şi evident că acest tronson ocoleşte satul Bahmut, măreşte viteza de circulaţie, dar şi securitatea la trafic”, a declarat ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu.



Drumul de ocolire Bahmut face parte dintr-un programul de modernizare şi de construcţie a drumurilor cheie din ţară, cu investiţii de 300 de milioane de euro oferite de BERD şi Banca Europeană de Investiţii.