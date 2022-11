Sursa imaginii: Postat de: Rusica Viorica

Într-o localitate din Republica Moldova a apărut prima plăcintărie drive-in

La Ţînţăreni, raionul Anenii Noi, a apărut o plăcintărie drive-in. Unica de acest gen în Republica Moldova, întrucât până acum singurele restaurante drive-in erau cele cu hamburgeri ale unei renumite reţele internaţionale. Astfel, doritorii pot cumpăra plăcinte şi băuturi fără să iasă din maşină, transmite Moldova 1.

Deşi plăcintăria s-a deschis de doar câteva zile, localul deja se bucură de popularitate.



„Întâmplător am văzut pe un site de socializare şi am zis să încercăm şi noi pentru că e ceva interesant, unic în Moldova. Am înţeles că e gustos şi sunt plăcinte bune de casă”;



„Sistemul acesta drive e foarte uşor. Îţi este comod când eşti cu maşina. Ai intrat şi ai cumpărat şi ai mers mai departe”;



„Noi suntem aproape şi luăm des plăcinte cu carne, brânză, crenvuşti. Vrem să câştigăm din timp şi e bine”.



Meniul include 15 feluri de plăcinte coapte la cuptor şi trei tipuri de plăcinte prăjite în tigaie. De asemenea, băuturi calde şi reci.



„Ceea ce avem noi sunt: plăcinte la cuptor, la tigaie şi diferite sortimente de biscuiţi, tăiţei adică ceea ce producem aici. E o posibilitate super după mine”, afirmă Irina Crangaci, vânzător-casier.



Ideea unui astfel de local i-a venit unui antreprenor care de nouă ani dezvoltă o afacere în domeniul alimentaţiei publice.



„Vine clientul, se apropie de primul ghişeu şi face comanda, achită, după care la următorul ghişeu se apropie ridică comanda şi pleacă. E foarte rapid cu toate că mai avem de îmbunătăţit unele detalii. Suntem cu proiectul acesta la început de cale”, a precizat Sergiu Ermurache, administrator.



Administratorul are mari planuri de viitor, între care construcţia unei terase în preajma plăcintăriei.