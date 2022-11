Mai multe gospodării din oraşul Ialoveni vor fi conectate la sistemul centralizat de canalizare

Olga Condrea locuieşte în Ialoveni de mai bine de 40 de ani. Femeia spune că se descurcă cu greu în lipsa canalizării, chiar dacă are de toate în gospodărie.



„Am tras apă în casă: caldă-rece, avem cazan, lemne, cărbune, gaz şi fără canalizare. E foarte greu pentru că noi spălăm, udăm. Canalizarea e foarte, foarte necesară”, spune Olga Condrea, locuitoare Ialoveni.



Lucrările de construcţie a reţelei centralizate de canalizare au început în două sectoare ale oraşului Ialoveni, acum două săptămini. Pentru a ţine pasul cu graficul stabilit, muncitorii lucrează peste program.



Conform contractului, toate reţelele sunt aduse până la poarta beneficiarului.



„Avem deja o treime din lucrări executate sunt implicate doua echipe şi la insistenţa primarului pentru a ne încadra în termeni a fost solicitată intervenţia încă a unui excavator şi încă a unei echipe de executare a lucrărilor”, afirmă Radu Chilaru, manager de proiect.



De servicii centralizate de canalizare vor beneficia acum aproape cinci mii de gospodării din oraşul Ialoveni.



„Până a apărea acest proiect am făcut calcule per gospodărie în total ajungeam la 15-16 mii de lei, iar acum chiar am avut marele noroc să nu contribuim nici cu un bănuţ”, menţionează Natalia Luncaşu, locuitoare Ialoveni.



Proiectul va acoperi peste 20 la suta din gospodăriile din localitate. După finalizarea acestuia, în total 85 la sută din fondul locativ al oraşului Ialoveni va beneficia de servicii centralizate de canalizare.



„Acest sistem de canalizare nu este altceva decât să putem proteja mediul în primul rând şi locuitorii din Ialoveni, să aibă condiţii mai bune de trai. Deja apeductul este construit, că să putem deja să trecem la infrastructură fiecărui drum din localitate”, a conchis Sergiu Armaşu, primar Ialoveni..



Administraţia locală este gata să aplice anul viitor pentru o nouă finanţare în cadrul Programului Naţional „Satul European”, pentru a conecta la sistemul centralizat de canalizare cele peste 2300 de gospodării care încă nu beneficiază de acest serviciu.