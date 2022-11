Sursa imaginii: poză simbol Postat de: Rusica Viorica

Share Tweet Share

Mai multe grupuri de acţiune locală din ţară au participat la forumul „Inovare prin consolidare Leader-Nord”

Satul Schineni din raionul Soroca a fost gazda Forumului Regional „Inovare prin consolidare LEADER-NORD”. Cele 16 grupuri de acţiune locală din regiunea de nord a Republicii Moldova au venit să promoveze tot ce au mai bun în localităţi. Scopul evenimentului este de a sprijini dezvoltarea locală în zonele urbane şi rurale ale ţării, transmite Moldova 1.

Grupurile de acţiune locală (GAL), dezvoltă colaborări şi pun bazele unui proces de dezvoltare continuu la nivel regional. Astfel, toate cele 16 grupuri existente în nordul ţării au venit la Schineni cu meşteri populari şi administratori ai micilor afaceri.



„Este o posibilitate de a ne consolida ca manageri, antreprenori este foarte important pentru sectorul civic public si privat. Avem persoane care fac lumânări de ceara, avem un etnoatelier”;

„Noi participăm la mai multe festivaluri şi am venit şi la Schineni. Am venit sa facem un masterclass cu ţesutul covoraşelor”.

„Gospodăria mea ţărănească face parte din Galul Ocolul Cubolta înfiinţat acum. Noi promovăm agricultura ecologică protecţia mediului şi tot ce este frumos”.



Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Colinele Nistrene”, care include 13 localităţi din raionul Soroca.



„Comunitatea noastră este gazda târgului regional, sunt invitaţi meşteri populari din toate GAL-urile partenere”, susţine Silvia Leşan, primar comuna Schineni.



Forumul Regional este implementat de Reţeaua Naţională LEADER (RNL) din Republica Moldova cu suportul USAID.



„În ţară avem 48 de GAL-uri care acoperă 50 la sută din teritoriul rural, iar in nord 16 GAL-uri si suntem prezenţi în fiecare raion”, precizează Ana Cerneva, director executiv al RNL.



Programul LEADER reprezintă un program de stat, în cadrul căruia Grupurile de Acţiune Locală pot solicita finanţare, în baza unui plan operaţional şi al unui buget corespunzător.