Peste 160 de familii din satul Teliţa, Anenii Noi, vor primi gratuit lemne de foc (VIDEO)

50 de gospodării vulnerabile din comuna Teliţa, raionul Anenii Noi, au primit sub formă de ajutor câte trei metri steri de lemne de foc. Acest suport face parte dintr-un pachet mai larg de intervenţii de urgenţă, oferit de Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, ca răspuns la criza energetică. Beneficiarii au suportat doar cheltuieli de până la 500 de lei pentru transportarea lemnelor de la ocolul silvic, relatează Moldova 1.



Xenia Creangă din satul Teliţa are 89 de ani. Femeia locuieşte singură şi se deplasează cu greu. Deşi cantitatea de trei metri steri de lemne nu-i va fi suficientă pentru sezonul de încălzire, bătrâna spune că acest ajutor îi este de mare folos. „Pe o jumătate de iarnă poate o să-mi ajungă, dar jumătate nu. Eu fac focul în sobă. Soba e călduţă acum. Aseară mi-a făcut fiica focul. Vine fiica, vine nepoata şi mă ajută”.



Toţi cei care au primit acest ajutor s-au arătat foarte mulţumiţi, întrucât le este de mare folos acum, când preţurile cresc, iar necesităţile de bază trebuie acoperite.

„Mulţumesc de aceasta că mi le-a adus. Mi le-a adus, omul mi le-a descărcat în drum. Eu cu soţia le-am cărat deja în ogradă şi le-am tăiat”.

„Eu fac focul o dată la două zile. La mine se încălzeşte soba cumsecade şi eu sunt mulţumit. Bodaproste, mai am nişte ferestre vechi, mai tai şi o să-mi ajungă pe iarnă, dacă nu o să-mi ajungă o să mă duc la pădure şi o să aduc”.

„Cum se începe timpul rece pornim soba. Dar cum e ger mai puternic, deschidem şi gazul, că am ţevi prin casă şi ca să nu îngheţe deschidem şi acolo şi la foc”.



Potrivit autorităţilor locale, de acest suport destinat vârstnicilor, în special celor solitari, familiilor cu venituri mici şi altor categorii defavorizate, vor beneficia peste 160 de familii.



„Conform listei beneficiarilor avem de asigurat 162 de familii compuse dintr-un pensionar sau doi pensionari sau un pensionar şi persoane cu grad sever de invaliditate. Până la moment au fost aprovizionate 50 de familii, urmează să mai aducem şi să repartizăm lemne şi pentru celelalte familii”, a specificat primarul localităţii Teliţa, Rodica Rusu.



Valoarea totală a suportului din partea Uniunii Europene, acordat acestui proiect, este de 5 milioane de euro. Proiectul se va încheia în luna aprilie 2023.