Peste patru mii de copaci au plantat localnicii din Cruzeşti

Au plantat patru mii de puieţi de arţar, salcâm şi frasin. Vorbim despre mai mulţi voluntari din comuna Cruzeşti, care îşi propun să trăiască într-un mediu ecologic. În cadrul acţiunii, copiii au fost învăţaţi să contribuie la îmbunătăţirea calităţii mediului, relatează Moldova 1.

La campania de împădurire au participat oameni din localitate şi voluntari. Faptul că nu au păduri în apropiere i-a motivat pe băştinaşii să participe la această acţiune nobilă în număr cât mai mare.

„Eu am venit astăzi împreună cu mama, fratele şi prieteni. Este foarte important să planaţi copacii”.

„Eu am mai plantat copacii în grădina la bunica. Noi nu avem pădure în comuna Cruzeşti şi este foarte important de plantat copaci”.

„Vrem să fie un sat cât mai frumos, cât mai bogat ca copii să aibă un aer cât mai curat”.



Teodor are 10 ani şi locuieşte în satul Bubuieci. A venit să planteze copaci împreună cu tatăl său şi încurajează oamenii să le urmeze exemplul. „Am fost cu tata la mine în sat, în comuna Bubuieci şi am plantat copaci. Copacii dau oxigen şi umbră vara, când este cald”.



Organizatorii îşi propun să planteze în apropierea comunei Cruzeşti peste 20 de mii de copaci în următorii doi ani.



„Terenul care îl avem în spate este un teren degradat, erodat şi cu risc de alunecare respectiv activitatea sau acţiunea de împădurire vine ca să îmbunătăţească structura solului şi să-l stabilizeze”, a remarcat Nadejda Cebotari, preşedinta Asociaţiei care a organizat acţiunea de împădurire.



„În localitatea Cruzeşti nu avem nici o pădure, de aceea ceea ce facem noi astăzi este mult mai important în aceste zile pe care le trăim noi astăzi grele”, a menţionat primarul comunei Cruzeşti, Violeta Crudu.



Campania de împădurire este realizată de Asociaţia Obştească „Hai Moldova” şi susţinută financiar de către o companie petrolieră.