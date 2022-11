Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Republica Moldova are o nouă şosea construită conform standardelor europene (VIDEO)

Republica Moldova are o nouă şosea. Vorbim despre drumul naţional M3, tronsonul Porumbrei-Cimişlia lung de 19 kilometri, care a fost proiectat şi construit conform standardelor europene. Până în prezent, maşinile, în special camioanele de mare tonaj, circulau prin localităţi, îngreunând traficul. Potrivit autorităţilor, circulaţia pe acest sector va reduce din timpul de deplasare a vehiculelor. Totodată, porţiunea de drum scurtează considerabil distanţa spre portul internaţional Giurgiuleşti, relatează Moldova 1.



Drumul naţional M3, sectorul dintre satul Porumbrei şi oraşul Cimişlia, a fost construit de la zero. Tot aici au fost construite alte 7 poduri, 19 podeţe şi canale de scurgere a apelor pluviale şi instalate peste 1000 de indicatoare şi marcaje rutiere.



„În ultimul an jumate de când suntem la Guvern am făcut tot posibilul să grăbim lucrările ca astăzi să fie deschis în termenii care au fost promişi. Este o parte importantă a traseului M3 care duce de la Chişinău la Giurgiuleşti astfel se va scurta traseul cu cel puţin 11 - 12 km”, spune vicepremierul Andrei Spînu.



„Este un sector nou, care ocoleşte localităţile, care va spori foarte mult viteza de circulaţie. Ulterior avem de executat ocolirea oraşului Cimişlia, făcând şi acest sector ne vom uni direct cu ocolirea oraşului Comrat şi direct către portul Giurgiuleşti”, a spus directorul ASD, Sergiu Bejan.



La eveniment a fost prezentă şi preşedinta Maia Sandu.



„Acest segment de drum vine să unească partea de nord şi partea de sud a ţării cu portul Giurgiuleşti deci e un traseu important pentru dezvoltarea economică. În ultimul deceniu am văzut multe segmente de drum pe care lucrările au tot întârziat, acum iată vedem o schimbare de viteză”, a declarat Maia Sandu.



Lucrările de construcţie a drumului au început în anul 2019 şi au costat 30 milioane de euro, bani împrumutaţi de Guvern de la Banca Europeană de Investiţii.