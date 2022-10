Sursa imaginii: Postat de: Bogdan Nigai

Tineri din Chişinău, Bender şi Tiraspol au participat la renovarea Cetăţii Tighina (VIDEO)

Au participat la lucrări de renovare a Cetăţii Tighina în cadrul unui proiect european. Timp de două săptămâni elevi şi studenţi din Chişinău, Bender şi Tiraspol au muncit la restaurarea obiectivului istoric. Pe motiv că în ţara noastră există un deficit de specialişti în restaurarea obiectivelor istorice, tinerii antrenaţi în acest proiect ar putea fi în viitor şi angajaţi, relatează Moldova 1.



Ion Vedeanu îşi face studiile la Centrul de Excelenţă în Construcţii (CEC). Tânărul spune că participarea în acest proiect este un avantaj, deoarece după absolvire vrea să devină un specialist în acest domeniu. „Am participat la conservarea unui perete al cetăţii, la restaurarea acoperişului unui turn, am mai participat la lucrările de drenaj. Pentru mine a fost o experienţă unică. Aş dori să devin un restaurator fiindcă e lipsă de specialişti în acest domeniu în ţară.



Pentru acest proiect au fost selectaţi tineri din Republica Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană.



„În afară de faptul că am obţinut cunoştinţe cum să conservăm şi să restaurăm acest patrimoniu, am avut ocazia să facem un schimb de experienţă alături de colegii de la Chişinău. Vom continua să colaborăm pe viitor”, a menţionat studenta Universităţii Tehnice, din Tiraspol, Alexandra Codrul.



Studenţii au fost antrenaţi şi au participat la restabilirea zidăriei de epocă, dar şi acoperişurilor turnurilor din şindrilă de lemn, unde în prezent muncesc experţi din Turcia.



„Ne ocupăm de lucrări de consolidare de mai bine de 20 de ani, e un lucru interesant, dar migălos. A fost plăcut să împărtăşim experienţa pe care o avem acestor tineri pentru că au fost determinaţi să cunoască şi să înveţe. Au o mare perspectivă de angajare, inclusiv în compania noastră”, a remarcat dirigintele de şantier Omer Korkmaz.



În ţara noastră nu sunt instituţii de învăţământ care ar pregăti specialişti în domeniul de restaurarea şi conservarea patrimoniului, spun experţii.



„Această experienţă este una enormă din considerentul că ei văd în practică cum se realizează, văd cum muncitorii lucrează, cum prepară materialul şi pe viitor au posibilitatea de a se angaja în domeniul da pentru că noi real avem nevoie de astfel de specialişti”, a explicat profesoara din cadrul CEC, Lilia Zestrea.



Participanţii s-au ales cu premii şi diplome din partea organizatorilor.



„Programul „Măsuri de promovare a încrederii” a fost creat pentru a duce persoanele de pe malul drept şi malul stâng împreună şi pentru a crea facilităţi pentru a crea capacităţi noi de restaurare nemijlocit pentru a creşte o generaţie nouă de restauratori care ar putea pe viitor să participe la reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cultural”, a remarcat managerul de proiect, Andrei Vasilachi.



Acţiunile au loc în cadrul unui program, implementat de PNUD. Pentru lucrările de conservare a Cetăţii Tighina, considerată obiectiv istoric din secolul al XV-lea, Uniunea Europeană a oferit un sprijin financiar de peste 1,4 milioane de euro.