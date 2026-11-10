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Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere 12 noiembrie 2026

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Ştiri / Şedinte

10 Noi. 2026 / 11:18

Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere 12 noiembrie 2026

Joi, 12 noiembrie 2026, începând cu ora 16:00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova”

Ordinea de zi:
1. Aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a premiilor şi a suplimentelor salariaţilor IP Compania „Teleradio-Moldova” cu modificările propuse.
2. Diverse. 

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