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Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere 12 noiembrie 2026

Joi, 12 noiembrie 2026, începând cu ora 16:00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova”

Ordinea de zi:

1. Aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a premiilor şi a suplimentelor salariaţilor IP Compania „Teleradio-Moldova” cu modificările propuse.

2. Diverse.