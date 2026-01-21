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Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere 23 ianuarie 2026

Vineri, 23 ianuarie 2026, începând cu ora 15:00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova”.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la raportul trimestrial al ombudsmanului IP Compania „Teleradio-Moldova”.

2. Diverse.