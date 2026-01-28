Sursa imaginii:

Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere 30 ianuarie 2025

Vineri, 30 ianuarie 2025, începând cu ora 15:00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova”.

Ordinea de zi:

1. Raportul de evaluare a Direcţiilor strategice de dezvoltare a IP Compania „Teleradio-Moldova” pentru anii 2023-2028 şi a Planului de acţiuni.

2. Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesionale ale directorului general al IP Compania „Teleradio-Moldova”.