Sursa imaginii:

Share Tweet Share

Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere 27 noiembrie 2025

Joi, 27 noiembrie 2025, începând cu ora 15:00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere.

Ordinea de zi:

1. Nota informativă privind acţiunile întreprinse pentru implementarea recomandărilor făcute în rezultatul auditului situaţiilor financiare pentru anul 2024.

2. Cu privire la confirmarea entităţii de audit pentru efectuarea auditului situaţiilor financiare pentru 2025.

3. Diverse.