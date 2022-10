Altercaţii, reţineri şi îmbrânceli. Cum s-a desfăşurat protestul antiguvernamental din centrul capitalei (VIDEO)

Protestatarii au pornit din faşa fostului Hotel Naţional, în frunte cu deputata Partidului „Şor”, Marina Tauber, aflată sub control judiciar. Participanţii la marş s-au îndreptat spre Piaţa Marii Adunări Naţionale, însă în preajma acesteia au fost opriţi de poliţie. Protestatarii au forţat cordonul aplicând forţa fizică împotriva oamenilor legii. Mai multe persoane au fost reţinute.

O parte dintre protestatari se aflau în faţa Preşedinţiei. Pentru a ajunge în Piaţa Marii Adunări Naţionale, oamenii au mers pe străzi adiacente, dar au fost opriţi de poliţie.

Manifestanţii s-au adunat în faţa Preşedinţiei spunând că sunt nemulţumiţi de scumpirile din ultima perioadă.

„Absolut totul nu mă aranjează în ţară, începând de la preţuri. Vrem măcar să revenim la preţurile şi la normalul care era până a ajunge guvernarea la putere”.

„Să avem pensii mai bune că am muncit. Eu am muncit tractorist 20 de ani şi acum primesc o pensie de 2000 de lei. Copii sunt în străinătate şi nu am ce pune pe foc”.

„Eu am pensia 2500 lei şi aici sunt tot aşa că şi mâine. În America şi Europa nu sunt preţuri aşa ca la noi”, au spus manifestanţii.

Accesul protestatarilor în Piaţa Marii Adunări Naţionale a fost restricţionat, întrucât acolo se desfăşura un eveniment autorizat de Primărie.

„Intenţia nici de cum nu este una nobilă din partea organizatorilor, dimpotrivă ei urmăresc provocări şi intenţia de destabilizare. Poliţia va acţiona exact prin prisma cadrului legal, iar acolo unde este necesar, acesta va fi aplicat exact cum prevede. Noi nu vom admite provocări şi destabilizări în municipiul Chişinău”, a declarat şeful IGP, Viorel Cernăuţeanu.

O acţiune de protest a fost organizată şi în faţa „Casei Radio”. Oamenii spun că sunt nemulţumiţi de scumpirile din ultima perioadă şi au cerut ca doleanţele lor să fie mediatizate.

„Eu am ieşit din cauza că preţurile sunt mari, pensia e mică, produsele ştiţi singură cum sunt şi vrem ca guvernul acesta să se ducă. - De ce în faţa Casei Radio? - Eu şi dincolo am fost şi am spus, eu peste tot locul spun. V-a spus cineva să vă adunaţi aici, în faţa Casei Radio să protestaţi? - Eu nu sunt de pe Marte. Eu ştiu când trebuie să venim. - De ce în faţa Casei Radio? - Casa Radio singură ştie de ce şi pentru ce”.

„- Cu ce să trăim? Nu avem cu ce trăi. - Şi de ce protestaţi în faţa Casei Radio? - Ca cineva să scrie, să ne audă, cineva să ne audă pe noi, să iasă cineva să vorbească cu noi”, au spus manifestanţii.

După ce au ţinut discursuri, protestatarii şi-au făcut poze în faţa instituţiei.

De altă parte, deputatul PAS Dumitru Alaiba susţine că cetăţenii au dreptul la întruniri, deşi cunosc că aceste acţiuni sunt organizate pentru a destabiliza situaţia în ţară.

„Oameni plătiţi. Deja sunt şi dovezi, şi tot ce vreţi. Oameni cumpăraţi cu ziua. Politicienii care aplică aşa metode sunt de-a dreptul dezgustători. Ei niciodată nu o să lucreze pentru oameni”, a declarat deputatul Dumitru Alaiba.

Potrivit poliţiei, la protest au participat peste 4000 de persoane.

Amintim că acum trei zile, Procuratura Anticorupţie, Centrul Naţional Anticorupţie şi Serviciul de Informaţii şi Securitate au efectuat peste 50 de percheziţii la membrii şi activiştii Partidului „Şor”. În urma descinderilor, au fost ridicate peste trei milioane de lei. Banii ar fi fost utilizaţi pentru a plăti manifestanţii din centrul capitalei. Anunţul a fost făcut de şefa Procuraturii Anticorupţie, Veronica Dragalin, în cadrul unui briefing. Potrivit acesteia, au fost identificate persoane care transmiteau banii în teritoriu şi cele care distribuiau sume către protestatari.