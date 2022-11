Andrei Spînu consideră că Republica Moldova pare a fi ţinta unui război hibrid

El a comentat situaţia energetică a ţării în cadrul Energy Transition Dialogue un eveniment organizat de European Business Association sub egida Uniunii Europene.



„Această criză nu este criza Republicii Moldova, este o criză în care noi, involuntar suntem atraşi, iar, probabil începând cu ultima lună poartă şi un război cu caracter hibrid împotriva Republicii Moldova. Dialogul cu tranziţie trebuie să înceapă cu diversificarea surselor de asigurare a ţării cu energie electrică şi gaz. Un an în urmă eram unica ţară care depindea în totalitate de un singur furnizor, Gazprom. Acest Gazprom livra gaz şi tot acest Gazprom livra gaz pentru energia electrică”, a menţionat Andrei Spînu.



Amintim că în luna noiembrie, principalul furnizor de gaze naturale al Republicii Moldova, Gazprom, a redus la jumătate volumele prevăzute în contractul cu Chişinăul. Mai mult, centrala energetică de la Cuciurgan, care este principalul furnizor de electricitate pentru malul stâng al Nistrului, a întrerupt livrările de curent electric, tot la începutul acestei luni. Criza energetică este amplificată şi de faptul ca, în urma bombardamentelor ruse asupra infrastructurii ucrainene, şi aceasta ţara si-a întrerupt livrările de electricitate către Republica Moldova.



Pe de alta parte, investigaţii făcute de publicaţia americana Washington Post, dar si de Rise Moldova împreună cu centrul Dossier, arată că serviciul de informaţii rus, FSB a colaborat cu politicieni din Republica Moldova pentru destabilizarea situaţiei şi re-orientarea politică a acesteia. De altfel, unii dintre politicieni - oligarhii fugari Ilan Şor şi Vladimir Plahotniuc - au fost sancţionaţi şi de Statele Unite, în baza legii Magniţki.



Potrivit definiţiei NATO, citată de B1 TV, războiul hibrid implică folosirea simultană a unor elemente de soft power, propagandă, menţinerea unor dependenţe economice sau energetice, aplicarea de sancţiuni economice etc şi de hard power consolidarea forţelor militare, dispunerea de forţe şi capabilităţi militare în zone de conflict, finanţarea unor mişcări separatiste, activităţi de destabilizare şi subminare a securităţii unui stat sau regiuni.