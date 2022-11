Sursa imaginii: Ministerul Sănătăţii Postat de: Rusica Viorica

Asistenţă medicală în condiţii moderne. O secţie de la Institutul de Medicină Urgentă a fost renovată capital

Condiţi mai bune de reabilitate şi tratament pentru pacienţii care au suferit traumatisme grave. Secţia de Ortopedie şi Traumatologie septică a Insitutului de Medicină Urgentă a fost dată în folosinţă după o reparaţie capitală, transmite Moldova 1.

În secţia Ortopedie şi Traumatologie Septică sunt internaţi pacienţi cu complicaţii ale aparatului locomotor. Fiecare din cele 14 saloane a fost dotat cu mobilier nou şi echipament medical de ultimă generaţie.



„Un plus la tratament sunt condiţiile în care tu te afli. Eu am mai fost şi mai înainte, dar nu erau condiţiile care sunt, într-adevăr e depusă o muncă enormă”;

„Paturile sunt bune, funcţionale, reparaţia e bună. E bine că este butonul şi poţi apăsa şi vine un asisitent când îţi trebuie”;



În urma unui accident rutier Ina Serţevaz s-a ales cu fracturi deschise la bazin şi la piciorului stâng. De mai bine de două luni se află internată la Insitutul de Medicină urgentă din capitală. A suferit mai multe intervenţii, iar din cauza unei imunităţi slabe, plagile post operatorii s-au infectat. Acum o ajută terapia prin presiune negativă - sistem care asigură un mediu sigilat, umed, de vindecare ce favorizeaza închiderea plăgii din interior spre exterior şi împiedică dezvoltarea bacteriilor în rană.



„Greu mă ridic, nu pot, condiţiile sunt bune: apă caldă, e cald, doctorii sunt de treabă”.



„Acest sistem ne permite să ameliorăm închiderea precoce a plăgii şi să micşorăm durata aflării pacientului în spital. Recent pacienta a fost operată, preconizăm timp de 10 zile să închidem rana să oprim procesul septic”, susţine Ruslan Dumnazev, IMU.



Reparaţia secţiei Ortopedie şi Traumatologie Septică a durat 7 luni. Valoarea investiţiei se ridică la 3 milioane de lei, costuri suportate de Institutul de medicină Urgentă.



„Pentru prima oară noi am creat condiţii de asigurare a pacienţilor sută la sută, toate cele 30 de paturi sunt dotate cu sisteme de aprovizionare cu oxigen şi cu vacuum, fiindcă terapia cu vaccuum este practic utilizată la 100 de procente din aceşti pacienţi”, menţionează Mihail Ciocanu, director, IMU.



Anual în secţia Ortopedie şi Traumatologie Septică sunt trataţi în jur de 750 de pacienţi din întrega ţară.