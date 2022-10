Asistenţii sociali le ajută pe persoanele în etate să depăşească criza enegetică

Raisa Ciumac are 78 de ani şi locuieşte singură. Femeia are o pensie care depăşeşte puţin două mii de lei. Aceşti bani nu îi ajung pentru încălzirea locuinţei şi să achite facturile. Pentru a beneficia de compensaţie, aceasta a fost ajutată de asistentul social să completeze formularul.

„Două mii două sute de lei primesc. Cumpăr pâine şi la pâine. Am împrumutat şi cu încetul m-am descurcat şi încă o mie de lei sunt datoare”, povesteşte femeia.



Situaţia este similară în majoritatea familiilor cu venituri mici, unde este economisit fiecare bănuţ pentru a supravieţui în această iarnă.

„Când îi gerul numai atunci fac puţin focul, dar mai mult stau în pat cu două plapume. Numai cu ajutorul de la stat pe timp de iarnă, aceste lemne mi le-au adus de la stat”, spune Feodora Costea, pensionară.



Lucrătorii sociali le ajută pe persoanele în etate să depună actele, pentru a beneficia de ajutorul oferit de stat.



„Acum ne ocupam cu întocmirea cererilor ca să primească compensaţii pentru lumină, gaz. Venim la fiecare acasă, semnăm, scriem datele apoi le ducem la biblioteca ori la asistenta socială”, a spus Marina Ghervas, asistentă socială.



Cererile pentru compensaţii trebuie depuse până la mijlocul lunii noiembrie. Consumatorii casnici sunt îndemnaţi să se înregistreze pe site-ul compensaţii.gov.md.