Atingerea recordului de opt miliarde a populaţiei pe glob, marcată inedit la Chişinău

Potrivit Moldova 1, zeci de persoane au ieşit să sărbătorească ziua în care populaţia de pe glob a atins cifra de 8 miliarde.„Muncesc, am un job sunt foarte activă în societate şi chiar mă bucur că sunt oportunităţi şi pentru noi, cei utilizatori de scaun rulant”.„Fără pace nu putem exista pe această planetă”.„ M-am simţit discriminată în 2019 şi am candidat, sunt unica consilieră, din numele persoanelor cu dizabilităţi. Mă simt în drepturi egale ca şi toţi”.„Sunt una din 8 miliarde. Eu o ajut pe mama, fac curăţenie în cameră, ascult de mama şi de tata şi mă joc cu frăţiorul meu”.„Sunt un tânăr foarte activ. Nu demult m-am implicat într-un proiect de digitalizare şi dialog între generaţii. Am învăţat mai mulţi vârstnici să se folosească de tehnologiile moderne”.„Am văzut tineri, persoane cu dizabilităţi, am văzut persoane în etate, copii, am văzut atât de multe persoane reprezentante a populaţiei şi noi suntem unii din cei 8 miliarde. Noi am vrut să accentuăm că sunt 8 miliarde de vise, 8 miliarde de speranţe şi posibilităţi. Vrem să asigurăm şi să protejăm dreptul fiecăruia”, a menţionat reprezentantul Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie, Negina Abaszada.Evenimentul cu genericul „Sunt 1 din 8 miliarde într-o lume a posibilităţilor infinite” a fost organizat de Fondul ONU pentru Populaţie şi a avut scopul de a promova posibilităţile infinite pe care le poate genera fiecare persoană într-o lume de 8 miliarde.Potrivit estimărilor, creşterea numărului populaţiei ar putea să încetinească. Ar putea dura 15 ani până când vom fi 9 miliarde de oameni pe Pământ, iar cifra de 10 miliarde am putea fi atinsă peste 50 de ani. La moment, jumătate din populaţia lumii locuieşte în şapte ţări: China, India, SUA, Indonezia, Pakistan,