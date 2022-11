Biroul Migraţie şi Azil a primit o donaţie din microbuze şi cititoare de documente de identitate în valoare de 125 de mii de euro

Donaţia vine să sprijine eforturile Ministerului Afacerilor Interne în gestionarea crizei generate de afluxul de refugiaţi din Ucraina şi să contribuie la îmbunătăţirea eficienţei muncii angajaţilor BMA. Totodată, echipamentele oferite vor ajuta autorităţile naţionale să îşi modernizeze instrumentele generale de gestionare a managementului migraţiei şi va facilita identificarea soluţiilor de protecţie, colectare şi păstrare a datelor procesate, în conformitate cu standardele internaţionale.



Echipamentele şi vehiculele, în valoare totală de 125 de mii de euro, precum şi expertiza operaţională pentru BMA, au fost susţinute financiar prin asistenţa Uniunii Europene în cadrul proiectului „Supporting Protection, Transit, Voluntary and Informed Return and Reintegration of Eastern Partnership Citizens and Third Country Nationals affected by the conflict in Ukraine”.