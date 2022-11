Cercetători din Republica Moldova şi România au studiat cum poate fi îmbunătăţită calitatea combustibililor din biomasă

Pe parcursul a 24 de luni, specialiştii de la cele două universităţi şi-au unit forţele pentru a găsi soluţii de îmbunătăţire a calităţii combustibililor din biomasă.

„Proiectul s-a ocupat de îmbunătăţirea calităţii biocombustibililor solizi, obţinuţi din biomasa colectată de ambele maluri ale râului Prut. În special din deşeuri agricole, cum ar fi resturile de la livezi, atunci când sunt curăţate livezile, paie şi alte reziduuri agricole”, a declarat decanul Universităţii „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Ianuş Gelu.

„Noi când am scris proiectul am avut prognozat să procurăm un automobil. Am procurat automobilul pentru a ne putea deplasa în câmp. Am fost şi la sud, centru, în stânga, dreapta, chiar şi partea transnistreană, în Pohrebea. Am prelevat probe de biomasă din Grădina Botanică, o colecţie foarte mare. Am putut face o analiză a peste 70 de specii de plante”, spune cercetătorul ştiinţific Boris Nazar.

Un alt rezultat important al proiectului a fost estimarea potenţialului de biomasă în Republica Moldova.

„Care ar putea fi folosit eficient pentru producerea biocombustibilului solid şi cel mai important este cred că am trasat nişte direcţii de perspectivă, care ne-ar permite să asigurăm producătorii cu materie primă”, a explicat managerul proiectului, Marian Grigore.

Rezultatele cercetării vor fi puse la dispoziţia întreprinderilor specializate în producerea combustibililor solizi, iar un laborator de certificare a calităţii biocarburanţilor urmează a fi deschis la Universitatea Tehnică.

„Noi ne dorim cât de curând posibil să acredităm un laborator de biocombustibil de la Universitatea Tehnică şi credem că acest proces va avea loc la începutul anului viitor, pentru a le oferi posibilitatea celor care produc biocombustibil să-l certifice la Universitatea Tehnică”, a declarat prorectorul pentru cercetare, UTM, Vasile Trunciu.

Costul total al proiectului a fost de 200 mii de euro.