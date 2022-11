Consiliul Superior al Procurorilor a luat act de adresarea fostului procuror general Eduard Harunjen către Preşedinţie

„Să luaţi act de cererea depusă prealabil la Preşedinţie, privind anularea decretului din iulie 2019, prin care am fost demis din funcţia de procuror general al Republicii Moldova. Eu consider că acel decret prin care am fost demis au fost viciat prin mai multe circumstanţe de drept şi de fapt. (…) A fost o hotărâre politică, fără temei juridic”, a declarat Eduard Harunjen în plenul CSP.

Fostul procuror general spune că îşi doreşte să revină în funcţie pentru a schimba lucrurile în Procuratura Generală, despre care spune că ar fi subordonată politic.

„Lucrurile trebuie schimbate. Vreau să fiu o voce care să explice cetăţenilor şi procurorilor că acest lucru nu mai poate fi tolerat, că procuratura nu are relaţii cu politicul şi nu poate fi controlată de politic, aşa cum se întâmplă azi”, a mai declarat Eduard Harunjen.

Acuzaţiile ex-procurorului general au fost respinse de Procuratura Generală (PG). Contactată de TRM.MD, purtătoarea de cuvânt a instituţiei a declarat că „procuratura este o instituţie care îşi exercită atribuţiile în strictă conformitate cu prevederile legale, fără a admite careva ingerinţe în activitatea sa”.

Potrivit lui Harunjen, termenul în care Preşedinţia urma să-i răspundă la cererea sa de anulare a decretului prezidenţial din 2019 prin care a fost demis, a expirat miercuri, 16 noiembrie. Fostul procuror general susţine că nu a primit niciun răspuns din partea instituţiei prezidenţiale şi spune că va merge în instanţa de judecată să ceară restabilirea sa în funcţia de procuror general.

CSP a luat act de cererea lui Eduard Harunjen şi a stabilit că acest caz urmează a analizat de autorităţile abilitate.

Amintim că Eduard Harunjen a anunţat, pe 10 noiembrie, că vrea să fie restabilit în funcţia de procuror general al Republicii Moldova. Acesta a solicitat şefei statului, Maia Sandu, să anuleze decretul ex-preşedintelui Igor Dodon, prin care a fost demis din funcţie, întrucât acesta ar fi „ilegal”.

Eduard Harunjen a fost demis din funcţie pe 11 iulie 2019 de către preşedintele Republicii Moldova de atunci, Igor Dodon, în baza cererii de demisie.