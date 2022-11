Sursa imaginii: www.facebook.com/viatafaraleucemie Postat de: Bogdan Nigai

De 15 ani, Asociaţia „Viaţa fără leucemie” susţine copiii bolnavi

Îşi petrec anii copilăriei mai mult prin spitale. Vorbim despre copiii diagnosticaţi cu cancer, pentru care toate zilele sunt la fel, cu perfuzii şi multe medicamente. Suferinţă fără margini şi pentru părinţii lor, care stau mai tot timpul alături de cei cărora le-au dat viaţă. De 15 ani, asociaţia obştească „Viaţa Fără Leucemie” ajută copiii care urmează un tratament împotriva cancerului şi oferă o speranţă la viaţă, relatează Moldova 1.

Tatiana Popa trece printr-un adevărat calvar. Acum o lună a aflat că băieţelul ei de doar patru ani este bolnav de cancer. Iar de atunci viaţa familiei s-a schimbat radical. Petrece tot timpul în spital şi speră că micuţul ei se va face bine şi că vor merge acasă. „Am trecut prin o situaţie tare grea, am căzut într-o situaţie tare grea, am plâns. Eu am sperat tot timpul că o să fie bine. El spune aşa: - Mama eu sunt bine, eu dacă o să ascult medici o să ne ducem acasă.”



Spitalul a devenit a doua casă şi pentru Alexandru Portarescu. Băiatul are 15 ani şi a fost diagnosticat cu leucemie acum un an. El este ferm că va învinge boala şi va putea să se bucure de viaţă. „Aici m-au ajutat, ca să uităm un pic de suferinţă. Ne-au dat laptopuri, ne-au ajutat cu produse. Medici ne-au ajutat să depăşim situaţiile dificile. Acum mă simt mult mai bine.”



De patru ani, Natalia Vîlcu-Bajurean face parte din Asociaţia „Viaţa fără leucemie”. Împreună cu întreaga echipă asigură suport fiecărui copil diagnosticat cu leucemie dar şi părinţilor. „Noi suntem pentru ai încuraja, pentru a le da mai multe puteri, mai multe forţe ca ei alături de copii lor să poată să depăşească această boală pentru că până la urmă cancerul este învins de celulă părinte, copil, medic”, a menţionat preşedinta Asociaţiei „Viaţa fără leucemie”, Natalia Vîlcu-Bajurean.



Cu ocazia celor 15 ani de activitate a Asociaţiei, copii internaţi în secţia oncologie pediatrică au primit cadou o carte cu regulile igienice.



„Am adaptat limbajul la nivelul copiilor, am introdus unele momente care există doar în limba română. Fâlfâitul dragonului când îl dor dinţii există doar în limba română şi cartea iniţial a fost scrisă în cehă, apoi tradusă în engleză”, a explicat librarul Victor Fală.



În prezent la Institutul Oncologic sunt internaţi 31 de copii.