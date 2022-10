Deputaţii au aprobat proiectul de lege pentru proiectul de construcţie a apeductului Chişinău-Străşeni-Călăraşi

Conducta principală pentru transportul apei are o lungime de aproximativ 53 km şi va asigura alimentarea cu apă potabilă de calitate în jur de 28 de mii de locuitori din raioanele Străşeni şi Călăraşi. În aliniamentul traseului sunt 192 de loturi de teren, inclusiv 103 aflate în proprietate privată.



Proiectul propune o procedura de expropriere specială care are drept scop neadmiterea tergiversării lucrărilor de construcţie a acestui obiectiv de infrastructură strategică. Documentul prevede aplicarea conceptului de înregistrare provizorie a dreptului de proprietate publică, a dreptului de folosinţă sau, după caz, a altor drepturi reale ale statului asupra bunurilor, dobândite sub condiţie suspensivă privind plata despăgubirilor către expropriat.



Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” este finanţat de către Guvernul Germaniei având un buget de 25 milioane de euro. Termenul de implementare este de până la 30 octombrie 2025.