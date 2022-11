Disensiuni între deputaţii din majoritatea parlamentară şi opoziţie privind campania socială „Copiii LGBT în şcoala ta”

Deputatul socialist Adrian Albu spune că se tatonează terenul pentru a promova „aşa numita diversitate” în şcoli.



„Creierul unui copil este ca un burete care absoarbe orice informaţie, acceptând ca adevăr ceea ce este repetat, regulat, de cei care sunt autoritate pentru ei, profesorii. Ministerul Educaţiei şi Cercetării ne informează că campania dată nu a fost iniţiată sau coordonată de Minister. De fapt, are loc tatonarea terenului pentru promovarea aşa numitei, diversităţi în şcoli”, a menţionat Adrian Albu.



În replică, deputata PAS Liliana Nicolaescu-Onofrei a precizat că această campanie nu a fost iniţiată sau coordonată cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării.



„Nu există necesitatea audierii ministrului la acest subiect. La fel, Ministerul nu a fost consultat sau informat de către organizatori, orice încercare de a contorsiona subiectele legate de protejarea şi siguranţa copiilor înseamnă rea intenţie”, a afirmat Liliana Nicolaescu-Onofrei.



Campania „Copii LGBT în şcoala Ta” se desfăşoară online şi are menirea de ai ajuta pe profesori să comunice mai bine cu elevii care au o altă orientare sexuală, a comentat pentru Radio Moldova, coordonatorul programului „Combaterea urii poate fi distrusă” Leo Zbancă.



„Campania a fost realizată în cadrul unui program care-şi pune scopul combaterea prejudecăţilor, prevenirea bullyingului prin intermediul informării cadrelor didactice despre copiii LGBT şi riscurile cu care ei ar putea să se confrunte în şcoală. Campania nu se desfăşoară în şcoli, este o campanie online de informare, unele materiale didactic o să le ajute cum să înţeleagă mai bine cum să combată bullyingul în şcoală dacă el este agresat de un copil cu altă orientare sexuală”, a conchis Leo Zbancă.



Campania „Copii LGBT în şcoala ta” este susţinută de ambasada Regatului Ţărilor de Jos, şi Centrul de Informaţii „Genderdoc-M” care are misiunea de a crea un mediu legislativ, juridic şi social pentru pentru comunitatea LGBT.