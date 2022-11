Sursa imaginii: Postat de: Rusica Viorica

Share Tweet Share

Echipamente medicale moderne în valoare de peste jumătate de milion de dolari au fost donate Institutului Mamei şi Copilului (VIDEO)

Un lot de echipament performant a fost oferit Secţiei de Obstetrică nr. 1 din cadrul Centrului Perinatal al Institutului Mamei şi Copilului. Graţie acestor aparate moderne de reanimare şi terapie intensivă, nou-născuţii aflaţi în stare gravă au şanse să supravieţuiască. Valoarea totală a donaţiei este de 550 mii de dolari, oferit de Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, cu sprijunul financiar a Guvernului SUA, potrivit Moldova 1.

Secţia de obstetrică nr.1 a Institutului Mamei şi Copilului a fost renovată la standarde europene, iar sălile de naşteri au fost dotate cu aparatajul necesar.



„Avem toate aparatajele care este necesar.Tensiunea o măsurăm cu mâna, aici avem aparatajul şi îl conectăm şi el periodic măsoară singur tensiunea, bătăile cordului fetal în tocmai sunt, cântarele pentru noi născuţi încălzesc copiii”, afirmă Lilia Razborschi, moaşă superioară.



„Este al cincilea copil. Am născut foarte uşor, avem totul la îndemână. Prima sarcină tot aici în Institutul Mamei şi Copilului am născut, dar atunci nu erau condiţii, nici un fel de echipamente”, susţine Liuba Iacob, pacientă.



Acţiunea reprezintă una dintre priorităţile Guvernului în domeniul sănătăţii.



„Până la sfârşitul acestui an opt alte maternităţi de pe teritoriul Republicii Moldova vor fi dotate cu echipamente de ultimă generaţie. Acest suport este esenţial pentru sistemul medical din ţara noastră. Echipamentul ginecologic este adaptat nevoilor tuturor femeilor”, a declarat premierul Natalia Gavriliţa.



Echipamentele au fost procurate prin intermediul unui proiect implementat de Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie.





„Vor avea acces la naşteri sigure şi femeile cu dizabilităţi deoarece echipamentul donat are toate facilităţile. Un alt aspect este salvarea femeilor cu probleme reproductive, precum ar fi cancerul”, a remarcat Nigina Abasazada, reprezentant UNFPA Moldova.



În fiecare an, peste 15 mii de femei vor naşte în condiţii mai sigure, graţie investiţiilor făcute în cadrul acestui proiect.