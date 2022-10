Elevii Liceului „Alexandru Ioan Cuza” din Chişinău au organizat un târg caritabil (VIDEO)

Sursa imaginii: Postat de: Bogdan Nigai

Sunt copii încă, dar vor să facă lucruri mari. Elevii Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din capitală au organizat un târg de caritate pentru a ajuta o fetiţă diagnosticată cu tumoare cerebrală. Ei spun că merg în vacanţă mândri că au reuşit să adune o parte din banii necesari pentru operaţie. Elevii împreună cu părinţii au pregătit pentru acţiunea de caritate tot felul de bunătăţi, pe care le-au vândut în cadrul unui târg, informează Moldova 1.



La prânz, stadionul Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Chişinău s-a transformat într-un adevărat târg.



Delicii culinare de tot felul au fost scoase la vânzare de elevii instituţiei de învăţământ. Tot ei, împreună cu profesorii au fost principalii cumpărători.



„Prin organizarea târgului de caritate demonstrăm conştiinţă civică. Suntem foarte bucuroşi că am putut organiza un aşa eveniment în instituţia noastră”.

„Noi avem mai multe dulciuri, brioşe, băuturi”.

„Cu colegii, am pregătit un târg de caritate ca să ajutăm o persoană cu operaţie costisitoare. Avem brioşe, bomboane, popcorn.”



Părinţii şi-au ajutat copii la gătit, astfel încât în ziua târgului caritabil mesele să fie pline cu de toate.

„Avem de vânzare făcute de casă, plăcinte, cornuleţe, tarte sunt”.

„Toţi copii s-au adunat, au cumpărat de toate şi jucării şi pixuri, avem panificaţie de casă”.

„Avem plăcinte, copturi, avem totodată şi sucuri, avem şi ceai, cafea”.



Banii adunaţi din vânzări vor fi donaţii unei fetiţe diagnosticate cu tumoare cerebrală. Acum copilul se află la tratament în Italia. Pentru operaţia care îi poate salva viaţa este necesară suma de 70 mii de euro.



„În fiecare an, cu excepţia perioadei pandemice, am ajutat copii la diferite operaţii şi în Franţa cu tumori şi la alţi copii, şi o profesoară care are o boală tot mai deosebită”, a explicat directoarea liceului, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb.



În cadrul târgului caritabil, elevii au reuşit să colecteze peste 60 de mii de lei.