Exportul de mere din Republica Moldova, în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut

Potrivit experţilor, printre cauzele care au determinat scăderea exporturilor sunt embargoul impus de Federaţia Rusă la fructele moldoveneşti, războiul din Ucraina şi recolta mică, din acest an. Chiar dacă producătorii noştri s-au reorientat către alte destinaţii, majoritatea exporturilor din această toamnă sunt trimise pe piaţa din Belarus, precum şi către Kazahstan şi Kârgâzstan.



Urmare a embargoului, impus de Moscova, în prezent acces pe piaţa Federaţiei Ruse au doar producătorii de mere din regiunea din stânga Nistrului, necontrolată de autorităţile de la Chişinău.



„Războiul din Ucraina a redirecţionat căile de logistică. Producătorii noştri s-au orientat şi către alte destinaţii, dar tot pieţele din CSI: Kazahstan, Belarus, dar au fost exportate şi către alte destinaţii, precum: ţările din Orientul mijlociu, în România, Emiratele Arabe Unite, în Qatar, în Turcia şi chiar în Ucraina”, menţionează Iurie Fala, director „Moldova-Fruct”.



Fermierul Victor Său deţine la Soroca o livadă de meri cu o suprafaţă de 15 hectare. Producătorul spune că pentru a planta o livadă superintensivă cu puieţi de calitate aduşi din Italia a fost nevoit să acceseze şi credite de la bănci. Acum chiar dacă a obţinut o roadă calitativă şi are unde s-o depoziteze, scumpirea energiei electrice face întreţinerea frigiderelor foarte costisitoare.



„Până la moment practic la 95 la sută au fost depozitate în frigidere pentru a aştepta un preţ mai bun de a livra sau în Republica Moldova sau după hotarele ei. Cu părere de bine s-a deschis o piaţă bună cum este Qatarul, o parte se vinde în România, încă nu suntem noi concurenţi la mărul european”, afirmă Victor Său, producător mere, Soroca.



O bună parte dintre producătorii de mere încearcă şă-şi vândă fructele pe pieţele angro din ţară.



„E foarte greu, lumea nu prea cumpără. Anii trecuţi în Rusia, o realizam acolo, la fură, o dădeam dar acum aici la Chişinău cu 4-5 lei”, afirmă Ana Demianic, producătoare de mere.



Autorităţile încearcă să ajute producătorii moldoveni prin implementarea unor politici de subvenţionare.



„Avem un embargou analogic cu cel din 2014, avem un precedent în acest sens. Prin intermediul platformelor de parteneri externi noi suntem în plină discuţie cu toţi factorii de decizie pentru a identifica surse suplimentare care potenţial pot fi destinate inclusiv acestor

compensări de energie”, spune Veaceslav Grigoriţă, şef Direcţie Ministerul Agriculturii.



Potrivit Asociaţiei „Moldova-Fruct”, volumul exporturilor de mere din Republica Moldova a scăzut de 2,3 ori în comparaţie cu anul trecut şi constituie 400 de mii de tone de mere, faţă de 665 de mii de tone, în 2021. Acest fapt se datorează recoltei mai mici din acest an, dar şi imposibilităţii de a exporta în Federaţia Rusă, după embargoul, impus de această ţară în data de 15 august.