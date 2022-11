Sursa imaginii: Postat de: Bogdan Nigai

Fostul procuror general Eduard Harunjen, demis în 2019, vrea să revină în funcţie (AUDIO)

Fostul procuror general Eduard Harunjen a solicitat preşedintei Maia Sandu să anuleze decretul din 2019, prin care a fost demis. De cealaltă parte, şefa statului Maia Sandu a declarat că cei care au servit regimuri corupte nu au şanse să revină în sistem. Eduard Harunjen a depus şi o cerere la Consiliul Superior al Procurorilor, relatează Radio Moldova.

Fostul procuror general Eduard Harunjen a depus, astăzi, o cerere prealabilă către preşedintele Republicii Moldova în care a solicitat să fie anulate efectele decretului semnat de ex-preşedintele Igor Dodon din 11 iulie 2019, prin care a fost demis din funcţia de procuror general. El a declarat că atunci a demisionat sub presiune politică. „Astăzi am înaintat o cerere prealabilă către preşedintele Republicii Moldova în care am solicitat să fie anulate efectele decretului ex-preşedintelui Republicii Moldova, d-lui Dodon. Am cerut preşedintei să anuleze acest decret dat fiind faptul că acesta a fost viciat de mai multe circumstanţe de drept şi de fapt”, a spus fostul procuror.



Persoanele care au sevit unui regim corupt nu pot reveni în sistem a afirmat Preşedinta Maia Sandu, citată de TV8. „Lupta împotriva coruăţie va continua şi toţi cei care au servit regimuri corupte nu au nici o şansă să revină în sistem”, a explicat Maia Sandu.



Eduard Harunjen a sesizat şi Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), care va examina cererea în şedinţa din 17 noiembrie. „A depus un demers la CSP, a fost pus în discuţie pentru a fi inclus ulterior pe ordinea de zi, după cum aţi văzut şedinţa CSP-ului, s-a refuzat. Acest demers va fi examinat în şedinţa ulterioară”, a explicat preşedinta CSP, Angela Motuzoc.



Amintim că Eduard Harunjen a deţinut funcţia de procuror general din 2016 până în 2019. Fiind considerat o persoană afiliată Partidului Democrat, el a depus cererea de demisie la aproximativ o lună după debarcarea acestei formaţiuni de la guvernare şi după ce fostul lider al acesteia, Vladimir Plahotniuc, a plecat din ţară. Eduard Harunjen a solicitat anularea decretului de demisie la scurt timp după ce Vladimir Plahotniuc a anunţat că intenţionează să revină în politică.