Guvernul precizează termenul limită de depunere a cererilor online pe platforma compensatii.gov.md

Totodată, Executivul reaminteşte că în perioada rece a anului (noiembrie-martie) familiile care utilizează gaze naturale vor beneficia de compensaţii în factură pentru primii 180 de metri cubi pe lună per loc de consum.



În funcţie de gradul de vulnerabilitate atribuit, preţul final achitat de consumator va fi de:



12 lei per metru cub, pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică foarte ridicată; 14 lei per metru cub, pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică ridicată; 17 lei per metru cub, pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică medie; 24 lei per metru cub, pentru consumatori cu vulnerabilitate energetică scăzută. Cei care fac parte din categoria non-vulnerabilă vor achita 29,27 lei, atât cât este ultimul tarif aprobat de Agenţia Naţională în Reglementare Energetică.