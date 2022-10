Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Hram la Ialoveni. Oraşul marchează 586 de ani de la prima atestare a localităţii (VIDEO)

Oraşul Ialoveni marchează 586 de ani de la prima atestare a localităţii. Cu acest prilej, locuitorii au avut parte de mai multe evenimente printre care un târg al meşterilor populari, iar în această seară are loc un concert susţinut de cântăreţul de peste Prut, Fuego, relatează Moldova 1.



„Este un motiv de a petrece timpul frumos cu familia. Am pregătit bucate, le-am lăsat la frigider, mai în seară le punem la cuptor şi ne întâlnim cu finii”.



„Un oraş frumos, cu oameni frumoşi chiar şi anotimpul este astăzi ţine cu noi. Aici am organizat Casa Mare. Acel covor tradiţional, prosoape”.



„Pentru mine este o sărbătoare dublă astăzi. Cu 22 de ani în urmă am fost şi eu mireasă, la fel a fost cald. Sărbătorim la un pahar de vin cu o plăcintă”.



Zeci de producători locali şi meşteri populari, prezenţi la eveniment, menţionează că au venit cu cele mai selecte lucrări.



„Producem platouri din lemn. Lemn de frasin prelucrat cu ulei de in. Acesta este pentru restaurante, se pun halbele de bere, bere la metru. S-a ridicat foarte tare preţul lemnului şi puţin s-a ridicat şi la platouri”.



„Am venit la hramul oraşului Ialoveni, cu bucuria noastră, cu crizanteme de toamnă. Ele cresc toată vara dar înfloresc toamna”.



„Avem foarte mulţi oaspeţi în special din România, avem băştinaşii noştri întorşi acasă. Urmează proiecte mari care suntem siguri că o să le promovăm pentru localitatea noastră”, spune primarul oraşului Ialoveni, Sergiu Armaşu.



Prima atestare a localităţii avut loc în anul 1436. Începând cu 1994, Ialoveni are statut de oraş.