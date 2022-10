Sursa imaginii: IGSU Postat de: Carolina Străjescu

Incendiu într-un bloc de locuinţe din cartierul Telecentru. La faţa locului au intervenit trei echipaje de pompieri (VIDEO)

Incendiu într-un bloc de locuinţe din strada Mioriţia, cartierul Telecentru al capitalei. Focul a cuprins un apartament de la etajul patru. La faţa locului au intervenit trei echipaje de pompieri. În urma incendiului nu s-au înregistrat victime, relateayă Moldova 1.



Proprietarul apartamentului a refuzat să vorbească în faţa camerei. Bărbatul totuşi, ne-a spus că incendiul s-a produs din cauza folosirii dispozitivelor electrice de încălzire.



„Nu folosiţi aparatele de încălzire electrice. Aţi avut aparat de încălzit? - Da, electric, de la el. Bine că nu dormeam. Afectat destul de bine, chiar mult. Televizorul, patul, dulapul, hainele”.



Apelul la serviciul 112 a fost efectuat de către vecini. Oamenii spun că fumul des s-a răspândit rapid.



„Eu când am deschis uşa tot fumul în apartament la noi, nu se vedea nimic. Eu am luat vecinul, stăpânul şi încet, încet l-am scos, era straşnic”.



„S-a întâmplat practic în două minute, am simţit un miros de fum, parcă cineva a aprins un ziar timp de două minute am depistat că toată casa este plină cu fum”.



Potrivit angajaţilor IGSU, incendiu a fost localizat în mai puţin de 10 minute.



„Ajunşi la faţa locului angajaţii inspectoratului au stabilit că ard bunuri materiale în interiorul unui încăperi a apartamentului. Pompieri au reuşit localizarea incendiul către orele 13:26 de minute. În urma arderi un au fost stabilite victime”, a declarat ofiţerul de presă al IGSU, Liliana Puşcaşu.



Cauza şi circumstanţele exacte în care s-a produs incendiul urmează a fi stabilite de către experţi.