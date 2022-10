Sursa imaginii: Postat de: Rusica Viorica

La ce etapă se află lucrările de reabilitare a pasajului subteran din centrul capitalei (VIDEO)

Pereţii pasajului subteran din centrul capitalei care în această vară au fost izolaţi cu polistiren sunt deja distruşi. Autorităţile au anunţat anterior că este un material de construcţie rezistent, iar acum ei afirmă că după finalizarea lucrărilor efectuate de către antreprenor, calitatea acestora va fi verificată minuţios. Între timp, oamenii se plâng că sunt nevoiţi să traverseze pasajul subteran prin întuneric, relatează Mesager.



Deşi proiectul de renovare ar trebui să se încheie până în vara anului 2024, administraţia Preturii Centru speră că pasajul subteran va fi inaugurat după reparaţie cel târziu în vara viitoare. În prezent, trecerea subterană nu are lumină în schimb au fost instalate camere de supraveghere video. Mulţi dintre oamenii cu care am stat de vorbă au spus că lucrările sunt tărăgănate şi se efectuează de mântuială.



„Noi ne-am bucurat că au început să o renoveze dar lucrările sunt tărăgănate. Lucrează câte două ore pe zi. Lumină nu avem şi este mizerie”;

„Este înfricoşător, nu ştiu pe unde calc, nu este vizibilitate, nu e sigur”.



Licitaţia a fost câştigată de către compania care în urmă cu doi ani a reparat Complexul Memorial Eternitate. După niciun an, în mai 2021, muncitorii au revenit la Memorial, pentru a face noi lucrări de reabilitare. Asta după ce de pe pereţii complexului s-a măcinat şi a căzut vopseaua. Acum la lucrările efectuate în pasajul subteran compania oferă o garanţie de cinci ani. Pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu, spune că la final calitatea lucrului va fi apreciată de către specialişti.



„Atât timp cât lucrările sunt în proces, acesta este un şantier de lucru, iar lucrările vor fi monitorizate de responsabilul tehnic care la fel este contractat de Pretura sectorului Centru. În cazul în care astăzi sunt careva neconformităţi, ele nu vor fi acceptate şi ce a fost distrus este doar din contul agentului economic”, a spus Vdim Hîncu, pretorul sectorului Centru.



Pentru modernizarea pasajului subteran au fost prevăzute 9 milioane de lei. Autorităţile spun, însă, că lucrările vor costa mai puţin.