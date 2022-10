Sursa imaginii: simbol Postat de: Carolina Străjescu

La iarmarocul din PMAN au participat peste 30 de producători din toată ţara (VIDEO)

În acest weekend, în centrul capitalei se desfăşoară un târg cu produse de sezon, naturale şi sănătoase. La târg participă peste 30 de producători din toate colţurile ţări. Iarmarocul inaugurat în Piaţa Marii Adunări Naţionale va putea fi vizitat în fiecare weekend, până la sfârşitul lunii noiembrie, relatează Moldova 1.



Chiar de dimineaţă, Piaţa Marii Adunări Naţionale era plină de oamenii. Cele mai mari rânduri s-au format la tarabele unde se vindeau pomi fructiferi şi decorativi.



„Un măr, un prăsad, un vişin.Foarte bine, chiar îmi pare bine că s-a deschis aşa ceva.



„Este foarte frumos, în centrul capitalei, ne-am dus am luat şi cu bucurie o să sădim acasă”.



„ Este plăcut că e în zile libere şi piaţa este piaţă dar aici vinde direct de la producător”.



Valentina Cernei din raionul Briceni a adus la târg diferiţi pomii fructiferi şi decorativi.



„Avem foarte mulţi copaci fructiferi, începând de la malina, caise, mere dar avem şi copaci multianual de a învârti ograda, acum tineretul vrea ceva frumos”, spune Valentina Cernei.



La târg au fost expuse şi produse apicole, fructe, inclusiv uscate dar şi vinuri.



„Suntem producători de zmeură. La noi zmeura deja s-a terminat săptămâna aceasta şi avem produse din zmeură. Avem dulceaţă de trei feluri, sucuri şi deja lichior”.



„ Suntem apicultori, am venit cu miere, polen, păstură, ceară, am făcut şi câteva lumânări”.



Târgul agricol "Satul Meu" va fi deschis în Piaţa Marii Adunări Naţionale în fiecare weekend, până la sfârşitul lunii noiembrie. Evenimentul este organizat de Guvernul Republicii Moldova.