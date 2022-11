Lucruri dragi, ep. 7: despre arta care creează şi uneşte comunităţi

Acum două săptămâni, am participat la o repetiţie a unui cor din Belgrad, în care copii şi tineri de etnie romă cântă piese sârbe şi rome alături de adulţi de toate vârstele, de alte etnii. Eram vreo douăzeci de persoane. În stânga mea, s-a aşezat o fetiţă romă de nouă ani, care vine de trei ani la cor, împreună cu frăţiorul său, care în acest timp cânta la cajon, un instrument de percuţie peruvian, care arată ca o cutie, pe care te aşezi şi în care baţi cu mâinile. În dreapta mea, era o fată de vreo 20-30 de ani, sârboaică, care lucrează într-un ONG care promovează educaţia despre mediul înconjurător. Era prima dată la cor. În spate, am recunoscut o jurnalistă, tot de etnie sârbă, de vreo 40 de ani.



Maja Curcic, dirijoarea şi iniţiatoarea corului, a început repetiţia cu exerciţii de vocaliză, după care am primit cu toţii versurile a patru piese pe care le-am cântat, pe diferite voci, împreună, timp de mai bine de două ore. Trupa cânta la clape, chitară electrică şi la tobe.

Piesele au variat de la folclor rom sau sârb la pop-rock local. Adesea, se spune despre lăutarii romi că s-ar naşte cu talentul pentru muzică. Dar interpretându-le piesele, mă gândeam la câtă tehnică implică muzica şi ce diferit mă simţeam încercând să recreez şi nu doar să ascult şlagărele propuse de Maja. Studiind atât folclor sârb, cât şi rom, puneam ambele culturi pe poziţii egale, la fel de demne de respect şi de curiozitate.



În pauză, Maja a rugat un adolescent rom care e pasionat de hip-hop să interpreteze scurta piesă pe care a scris-o special pentru această repetiţie. Versurile descriau ziua băiatului: că a fost la sala de sport, că vine la cor, unde poate fi el însuşi. Într-adevăr, cântatul împreună dă o stare de bine în sine, dar atmosfera de acceptare pe care a creat-o Maja împreună cu corul său este ceva cu totul special, edificator. Aduce genul de bucurie pe care tinerii din sală au vrut să o împărtăşească şi pe TikTok.



Cum a venit ideea corului? După studii la Conservator, Maja a predat muzică timp de cinci ani, într-o şcoală privată. În 2013, pe lângă munca sa de profesoară, aceasta a devenit voluntară la un centru comunitar pentru copiii romi din familii vulnerabile, mulţi care locuiau sau lucrau în stradă. La acel centru, copiii veneau să facă duş, să mănânce, să primească ajutor cu temele pentru acasă. Maja a creat un cor împreună cu ei, finanţând activitatea din granturi.



"La început, copiii nu se puteau concentra, dar după un an, şezutul timp de o oră jumătate n-a mai fost o problemă," mi-a spus ea. "Din cauza neîncrederii, unii copii erau obişnuiţi să comunice agresiv unii cu alţii, dar pe parcurs am observat că aceştia şi-au îmbunătăţit capacitatea de comunicare," a mai adăugat muziciana. Pentru ea, aceasta a fost o dovadă că muzica este nu doar un scop în sine, ci şi un instrument prin care poţi obţine alte lucruri.



În afară de capacitate de concentrare sau de comunicare, Maja i-a învăţat pe copii şi piese pedagogice, care explicau, de exemplu, cazurile gramaticale ale limbii sârbe. Dar, ieşind în concert cu corul de copii, Maja şi trupa sa au simţit că societatea rămânea segregată: copiii romi erau pe scenă, iar publicul era în majoritate non-rom. Copiii nu cunoşteau oameni din public, iar cei din public nu prea ştiau nimic despre cultura romă. Atunci Maja a decis să creeze un cor intercultural, deschis către oricine vrea să descopere cultura romă. L-a numit Svi Uglas (Sau Toţi cu o singură voce). Astfel s-a născut corul la repetiţia căruia am asistat şi eu.



Am mai văzut astfel de iniţiative şi în România, şi în Republica Moldova. În Ferentari, unul dintre cele mai sărace cartiere ale Bucureştiului, a fost iniţiat inclusiv un festival de teatru comunitar, care le-a dat multor tineri o nouă şansă şi capacităţi de comunicare şi de concentrare, dar şi posibilitatea de a fi văzuţi şi de a se exprima. În Chişinău, am văzut băieţi adolescenţi care s-au mai liniştit şi disciplinat odată ce au intrat într-un club de karate. Pentru mine, aceste exemple spun clar: cultura şi sportul pot crea comunităţi şi pot îndrepta destine umane. Pot susţine şi oferi o nouă şansă unor tineri a căror soartă n-a fost uşoară.