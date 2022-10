Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Mai multe localităţi din ţară şi unele locaşe sfinte şi-au sărbătorit hramul (VIDEO)

Creştinii ortodocşi de stil vechi au sărbătorit-o astăzi pe Sfânta Parascheva, considerată apărătoarea Moldovei. Această zi este marcată de o serie de tradiţii. În această zi sunt omagiaţi toţi cei care poartă numele Paraschiva, Parascheva, Paraschiv sau nume derivate ale acestora. Totodată, în mai multe localităţi din ţară precum Leova, Străşeni, Ialoveni, dar şi unele locaşe sfinte, a fost sărbătorit hramul, transmite Moldova 1.



Biserica „Sfânta Cuvioasa Parascheva" din capitală a fost astăzi neîncăpătoare.



„O sărbătoare de suflet, o sărbătoare de familie, o sărbătoare - biserica noastră ortodoxă care-i poartă numele în cinstea cuvioasei maici Parascheva”.



„Pentru sănătate, pentru bunăstare, pentru pace în primul rând”.



„Vin aici de la prima piatră când s-a pus prima temelie. M-am bucurat că mi-a dat Domnul sănătate şi am ajuns aici”.



Pentru a fi prezenţi la liturghie, unii enoriaşi au venit de peste hotarele ţării.



Sunt stabilită cu familia în Marea Britanie. De mică am mers la acest lăcaş sfânt, am crescut copilaşii aici împreună”.



„ Am venit special din Germania să ne rugăm la această sărbătoare, de sfânta cuvioasa Parascheva, să ne ajute întru toate, să fie pace pe pământ”.



„Am găsit aici locul unde suntem ascultaţi şi ajutaţi, aducem mulţumiri bisericii şi părintelui Serghie care este foarte înţelept, îl felicităm cu jubileul de 50 de ani şi cu cei 30 de ani de activitate duhovnicească”.



Clericii spun că astăzi se fac praznice şi se împart ofrande.



„Am simţit tot timpul sprijinul şi am simţit tot timpul ajutorul Preasfintei Cuvioase maicii noastre Parascheva. Chiar anul acesta când am început reparaţia de finalizare a bisericii am fost la Iaşi şi am cerut să-mi ajute până la hramul ei să putem aduce la bun sfârşit reparaţia”, a spus parohul bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva”, Serghie Cireş.



Sfânta Parascheva s-a născut la începutul sec. al 11-lea şi aproape jumătate de secol a fost călugăriţă la o mănăstire din pustiul Iordanului. Moaştele ei sunt păstrate în Catedrala Mitropolitană de la Iaşi.