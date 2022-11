Mai mulţi jurnalişti participă la Forumul Mass-Media

Timp de două zile, jurnaliştii din Republica Moldova participă la Forumul Mass-Media. În cadrul evenimentului, organizat de Consiliul de Presă din ţara noastră, jurnaliştii vor discuta despre problemele cu care se confruntă în ultimul an şi vor participa la diverse ateliere de profesionalizare, a menţionat pentru Radio Moldova, preşedinta Consiliului de Presă din Republica Moldova, Viorica Zaharia.

„La 30 de ani jurnalism independent, unde am ajuns, unde sunt lacunele, unde ne sunt reuşitele, asta va fi prima dezbatere. Va mai fi ulterior o dezbatere la accesul la informaţie în Republica Moldova, este o temă pe care o abordăm de fiecare dată la forum pentru că ea nu dispare de pe agenda jurnaliştilor de la noi. Forumul din acest an are o puternică amprentă al războiului întrucât ne-am pomenit într-o altă realitate şi, ca societate s-a manifestat anumite fenomene negative la care ar trebui să ne adaptăm cum ar fi discursul de ură, comentariile pe reţele pe care tot jurnaliştii ar trebui să le modereze dacă sunt puse la materialele lor”, a menţionat Viorica Zaharia.



Războiul informaţional a devenit parte a vieţii noastre, iar încercarea de a manipula şi ştirile false este tot mai evidenţiată în ţara noastră, ca urmare a războiului din Ucraina. Corectitudinea ştirilor este esenţială în aceste timpuri, afirmă preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea evenimentului.



„Sarcina primordială este să găsim echilibrul între libertatea de expresie şi combaterea dezinformării dincolo de războiul de teren, noi asistăm la un război informaţional foarte dur care se va intensifica, în special, în această iarnă. Federaţia Rusă consideră că această iarnă este crucială pentru ei, în a ne abate de la parcursul nostru european, aşa consideră ei. Pe lângă şantajul energetic la care suntem supuşi şi vom continua să fim supuşi o să asistăm la atacuri mediatice foarte dure”, a afirmat Igor Grosu.



Forumul Mass-Media este la cea de-a şasea ediţie.