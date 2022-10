Maraton caritabil în capitală. Adulţi şi copii au alergat „pentru viaţă” în Parcul „Valea Morilor”

Atât adulţii, cât şi copiii, şi-au unit forţele pentru a susţine persoanele defavorizate.

„Mi-a plăcut faptul că alergăm pentru viaţă, pentru a salva copiii, combinăm plăcutul cu utilul. Trebuie să mai ieşim şi din oficii”.

„A fost plăcut, interesant şi pentru asta am avut nevoie de dorinţă. Sportul este mişcare, iar mişcarea este viaţă”.

„Aproape 3 km am făcut, dar a fost foarte util acest cerc, deoarece sportul ne ajută să ne menţinem fizicul”.

„Cunosc că am alergat pentru un act de caritate, iar atunci când am auzit, nu am stat mult pe gânduri. Sunt sportiv şi foarte des practic alergatul”, au spus participanţii.

Potrivit Asociaţiei „Moldova pentru Viaţă”, tot mai multe femei ezită să nască copii din motive financiare sau cele psihologice.

„Fiecare dintre noi a fost mici în pântecele mamelor noastre şi ea, mama, ne-a iubit atât de mult încât ni-a dăruit viaţă, încât şi noi avem frumoasa obligaţie să ajutăm alţi copii să se nască”, a menţionat Nadejda Usatîi, organizator.

Acţiunea de caritate „Alerg pentru viaţă” este la cea de-a doua ediţie.