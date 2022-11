Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Medicii din Moldova au inventat o metodă de tratament împotriva COVID-19

Un grup de medici de la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii a brevetat o metodă de tratament pentru pacienţii cu forme medii de COVID-19. Este vorba despre ozonoterapie, procedură prin care, sângele pacientului este îmbogăţit cu oxigen, transmite IPN cu referire la Radio Europa Liberă.

Nicolae Bodrug, profesor universitar de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie, a declarat pentru sursa citată că această metodă a venit foarte utilă puţin spus în perioada pandemiei. „Virusul COVID-19 a ucis foarte multă lume. Ozonoterapia a salvat foarte multă lume de virusul COVID-19. Miile de pacienţi care au făcut ozonoterapie în timpul pandemiei nu au trecut într-o fază mai gravă. Acesta este succesul ozonoterapiei, a notat medicul.



Ecaterina Luca, medic internist, asistent universitar USMF, a spus că procedura autohemoterapia majoră constă în faptul că se prelevează de la pacient 150-200 ml de sânge, care se ozonează, apoi, sub influenţa pozitivă dată de ozonoterapie, se întoarce la pacient ozonat. Terapia poate fi folosită şi pentru tratamentul altor boli, cum ar fi herpes, hepatite, pancreatite, gastrite, diabet zaharat, dureri de cap.



„Pereţii vasului rămân mult mai curaţi. Pacientul se simte mult mai bine, este mai activ, are un somn calitativ. Dacă pacientul este cu pneumonie, el imediat, chiar de la prima şedinţă, începe să respire mult mai bine, simte că parcă are o cantitate de aer care pătrunde în plămâni şi nu înţelege cum aşa se umple pieptul plin de aer”, a menţionat Ecaterina Luca pentru Europa Liberă.



Invenţia a fost premiată cu medalii de aur şi argint în România şi Moldova.