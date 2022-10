Nicolae Ciucă, mesaj de felicitare Mitropoliei Basarabiei: Am reuşit să demonstrăm că ceea ce este românesc nu piere

Prim-ministrul României, Nicolae-Ionel Ciucă, a transmis un mesaj de felicitare Mitropoliei Basarabiei cu prilejul celor 30 de ani de la reactivarea sa. Oficialul român menţionează că acest eveniment are o simbolistică aparte care marchează legătura trainică a Republicii Moldova cu România.

Mesajul premierului României, Nicolae Ciucă:

”Se împlinesc 30 de ani de la actul de reparaţie istorică reprezentat de reactivarea Mitropoliei Basarabiei, care a redevenit, astfel, parte a Bisericii Ortodoxe Române. Este un motiv de bucurie şi împlinire care marchează revenirea unei tradiţii şi unei istorii care a ţinut alături cele două maluri ale Prutului spiritual şi canonic, indiferent că vicisitudinile istoriei au marcat răni adânci pe sufletul neamului românesc. Este momentul şi ocazia cu care adresez felicitari şi urări de viaţă îndelungată acestei lucrări canonice Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfinţitului Petru, Mitropolit de Bălţi şi Exarh al Plaiurilor, membrilor clerului aflat sub ascultarea Bisericii Ortodoxe Române şi tuturor enoriaşilor Mitropoliei reactivate a Basarabiei sincere felicitări şi calde urări de sănătate, pace şi prosperitate.

Acest moment are o simbolistică aparte, şi îl marcăm, poate nu întâmplător, la doar câteva zile de la celebrarea Centenarului Încoronării de la Alba Iulia a Regelui Ferdinand Întregitorul şi a Reginei Maria drept monarhi ai României Mari. Şi acest moment astral al naţiunii române, ca şi celebrarea de astăzi a reactivării Mitropoliei Basarabiei sub Ascultarea Patriarhiei Ortodoxe Române, consfinţeşte, o dată în plus, legătura trainică a Republicii Moldova cu România, două state edificate pe fundaţia comună a istoriei, limbii, culturii şi tradiţiilor românilor.

Libertatea religioasă, dreptul cetăţenilor la exprimarea identităţii lor etnice sau religioase, pluralismul, respectul faţă de diversitate, toleranţa, incluziunea reprezintă atribute ale societăţilor democratice şi moderne europene pe care statele, prin instituţiile şi mecanismele pe care le-au dezvoltat, au obligaţia de a le promova şi apăra. În tumultul secolului trecut, în goana sa către controlul minţilor şi sufletelor, odioasa dictatură comunistă a lăsat răni adânci şi în rândul creştinilor ortodocşi din stânga Prutului, care au fost persecutaţi şi forţaţi să renunţe la o legătură naturală cu Mitropolia Basarabiei ce a fost desfiinţată după ocupaţia sovietică din 1944.

Desigur, nu putem uita deportările în Siberia, tortura şi prizonieratul în temniţele comuniste şi cenzura care s-a abătut pentru a netezi tot ceea ce e suflet românesc în Basarabia. Şi, totuşi, am răzbit! Am reuşit să demonstrăm că ceea ce este românesc nu piere, nici alfabetul latin, nici limba română în haina sa firească, nici cultura şi sufletul românesc, nici credinţa ortodoxă comună, nici apropierea de fraţi. Desigur că dăinuie încă elemente de statut care diferenţiază Mitropolia Basarabiei de alte structuri de cult ortodox şi pe enoriaşii, preoţii şi ierarhii aparţinători ai Bisericii Ortodoxe Române de cei ai altor despărţăminte religioase şi apartenenţe canonice. Dar purtăm nădejdea unor îndreptări cuvenite a lucrurilor cât mai curând posibil.

Interiorizarea lecţiilor trecutului se realizează prin acţiuni concrete, iar decizia de reactivare a Mitropoliei Basarabiei din 1992 a fost una temerară şi absolut necesară pentru restabilirea unei situaţii de fapt, ocultate pentru o perioadă îndelungată. În toţi aceşti ani de activitate neîntreruptă, lucrarea pastorală pe care aţi săvârşit-o neobosiţi, cu abnegaţie şi sârguinţă, a depăşit zidurile lăcaşurilor de cult şi s-a revărsat în viaţa credincioşilor din satele şi oraşele Republicii Moldova sau de peste hotare. Cateheza, seriviciul religios, lucrarea temerară religioasă şi culturală pe care a săvârşit-o constant Mitropolia Basarabiei este demnă de toată lauda!

De asemenea, misiunea socială şi de ocrotire a celor slabi şi în nevoie a definit lucrarea preoţilor, a mirenilor şi credincioşilor Mitropoliei Basarabiei. În contextul agresiunii militare ilegale, neprovocate şi nejustificate a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, fac cuvenita reverenţă şi mărturisire de recunoaştere şi apreciere pentru modul în care cu toţii, slujitori şi credincioşi, v-aţi desăvârşit misiunea, implicându-vă în sprijinirea semenilor care fug din calea ororilor războiului. În astfel de momente, efortul susţinut al Mitropoliei Basarabiei, precum şi rugăciunile înălţate au adus alinare şi speranţă unor oameni mult prea greu încercaţi de un război nedrept.

Consecventă angajamentelor sale, România a demonstrat importanţa deosebită şi unicitatea relaţiei pe care o are cu Republica Moldova, dialogul bilateral fiind unul intens şi deschis la toate nivelurile. Acordul privind asistenţa financiară nerambursabilă de 100 de milioane de euro, care are drept scop consolidarea relaţiilor de colaborare dintre cele două state şi sprijinirea dezvoltării Republicii Moldova, precum şi acţiunile prompte ale Guvernului României de diminuare a efectelor crizei energetice care afectează Republica Moldova, sunt doar două exemple recente care demonstrează soliditatea relaţiilor bilaterale al celor două state în care trăiesc românii. România sprijină în toate modurile şi din toate puterile parcursul european al Republicii Moldova, iar obţinerea statutului de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană este o şansă istorică ce nu trebuie irosită.

De asemenea, Guvernul României a susţinut şi susţine activitatea Mitropoliei Basarabiei, contribuind, atât la salarizarea clerului şi a personalului neclerical, cât şi la finanţarea achiziţionării unor sedii administrative, precum şi la construcţia şi repararea unor lăcaşuri de cult. Totodată, îmi exprim speranţa ca, prin dialog şi cooperare loială cu autorităţile din Republica Moldova, dificultăţile cu care se confruntă Mitropolia Basarabiei, în special cele legate de atribuirea drepturilor de folosinţă a proprietăţilor confiscate de către regimul sovietic, să fie soluţionate. Cu siguranţă, anii ce vor urma vor aduce noi provocări, dar sunt convins că veţi continua, cu acelaşi devotament, misiunea de până acum, acţionând în beneficiul oamenilor şi comunităţilor, contribuind, totodată, la consolidarea relaţiei dintre statele noastre.

Vă urez mulţi şi rodnici ani, viaţă lungă şi îmbelşugată, lucrări temeinice şi binecuvântate şi numai împliniri! Aşa să ne ajute Dumnezeu!”

Înfiinţată în anul 1925, Mitropolia Basarabiei a fost reactivată şi recunoscută de Biserica Ortodoxă Română drept parte integrantă în decembrie 1992. Autorităţile din Republica Moldova au refuzat timp de aproape zece ani să recunoască Mitropolia Basarabiei, preoţii ei fiind hărţuiţi. Subordonată canonic Patriarhiei Române, Mitropolia Basarabiei este admisă în legalitate abia pe 30 iulie 2002, în urma rezoluţiei APCE.