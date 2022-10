Sursa imaginii: Postat de: Rusica Viorica

Peste 830 de refugiaţi ucraineni şi-au găsit un loc de muncă în Republica Moldova

Peste 830 de cetăţeni din Ucraina şi-au găsit un loc de muncă în ţara noastră. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă anunţă că până la data de 25 octombrie, din cei 832 de refugiaţi ucraineni care s-au angajat, 629 sunt femei şi 203 - bărbaţi. Un exemplu este Tatiana Saburova, care a fugit de război şi şi-a găsit liniştea în biblioteca din Anenii Noi. Ea a plecat împreună cu familia sa din Odesa pe 25 februarie, a doua zi după ce a început războiul. Fiica ei, de opt ani, îşi continuă studiile la şcoala din Odesa, doar că de la distanţă, transmite Moldova 1.

Imediat ajunsă în Republica Moldova, Tatiana Saburova a început să-şi caute un loc de muncă.



„După o săptămână de la sosirea mea în Moldova am decis să-mi găsesc un loc de muncă. Sunt o persoană activă şi îmi place să fiu mereu în mişcare. În Centrul Speranţei, acolo unde am fost cazaţi ni s-au oferit toate informaţiile unde putem să ne adresăm pentru a găsi un loc de muncă şi unde se află biroul de ocupare a forţei de muncă. Mi s-a oferit un job ca asistent didactic într-o grădiniţă. Pe fondul altor propuneri, această opţiune a fost cea mai bună. Şi în următoarea oră am fost angajată într-un loc însorit, cald, confortabil şi cu miros delicios”.



Întrucât grădiniţa a fost închisă pentru reparaţii, Tatiana, cu sprijinul Direcţiei Muncii, a fost angajată la un nou loc de muncă, la Biblioteca din Anenii-Noi. Chiar dacă este prima ei experienţă de bibliotecar, lucrează cu multă pasiune.



„Cu mare plăcere am acceptat acest post de lucru şi vin cu drag aici în fiecare zi. Este o atmosaferă, un miros şi o linişte aparte. În plus, biblioteca este situată în Casa de Cultură, adică literalmente în centrul vieţii creative a oraşului. Echipa cu care am avut onoarea să lucrez este genială, pur şi simplu nu am cuvinte”.



„Suntem foarte onoraţi şi bucuroşi, având aşa lucrători fideli pentru că a venit cu entuziasm şi doamna Tatiana este întotdeauna deschisă pentru orice proiect, este deschisă să vină cu idei noi şi cel mai important este că copii iubesc să vină aici”, susţine Cristina Şeremeţ, conducător artistic, Casa de Cultură din Anenii-Noi.



Cei mai mulţi cetăţeni ucraineni înregistraţi în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt angajaţi în: Chişinău, Găgăuzia, Bălţi, Ungheni şi Cahul.