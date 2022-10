Sursa imaginii: Agerpres Postat de: Carolina Străjescu

Principele Consort Radu, vizită la Academia Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” din Chişinău

Alteţa Sa Regală Principele Consort Radu a efectuat, vineri, o vizită la Academia Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" din Chişinău, unde a avut o întrevedere cu o delegaţie condusă de rectorul comandant al Academiei, colonelul Iurie Gîrneţ şi secretarul de stat din cadrul ministerului Apărării din Republica Moldova, Sergiu Plop, transmite Agerpres.

Au fost purtate discuţii privind perspectivele de colaborare dintre Casa Regală a României şi Academia Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" din Chişinău şi au fost vizitate spaţiile educaţionale ale subdiviziunilor didactico-ştiinţifice, sălile de lectură ale bibliotecii şi Centrul Ligvistic al Academiei.



Cu această ocazie, rectorul Iurie Gîrneţ a prezentat misiunile, procesul de studii, activitatea ştiinţifică şi cooperarea internaţională a instituţiei.



„Academia Militară are o cooperare activă în domeniul cooperării internaţionale. Academia militară participă anual la aplicaţii naţionale şi internaţionale. Ne străduim ca majoritatea studenţilor să participe la aceste aplicaţii, ca să aibă experienţă în acest domeniu. Suntem membri ai consorţiului universităţilor de securitate şi apărare (...). Studenţii noştri învaţă în specialităţi care în armata naţională sunt puţine. Avem şi diferite programe de mobilitate academică, îndeosebi cu instituţiile militare din România", a declarat rectorul.

Principele Consort Radu a subliniat că nu s-a schimbat nimic în ceea ce priveşte ataşamentul Casei Regale pentru domeniul apărării naţionale.



„Casa Regală a privit întotdeauna relaţia cu armata ca fiind, probabil, principala legătură cu instituţiile ţării. Această sută de ani care a trecut nu a fost niciodată simplă, nu a fost uşoară, dar Coroana nu a ţinut neapărat cont de meandrele politice sau de pericolele militare. A fost, pe cât a putut, loială identităţii naţionale, indiferent de cum arată configuraţia politică a momentului. A fost un noroc pentru Casa Regală pentru că i-a avut pe regele Ferdinand sau regina Maria sau regele Mihai", a precizat Principele Radu.



Principele Consort Radu a mai spus că Universitatea Naţională de Apărare din Bucureşti organizează de două ori pe an, la Palatul Elisabeta, reuniuni cu studenţii care doresc să afle din partea familiei regale părerea directă despre cum arată realităţile din UE în domeniul militar şi al educaţiei universitare.



„De ce nu ar fi acelaşi lucru cu Academia Militară a Forţelor Armate 'Alexandru cel Bun'? Nu văd absolut niciun motiv pentru care un număr de studenţi nu ar veni să discute cu o instituţie care face bine ţării cu totul diferit de modul în care îl face un minister. E un punct de vedere care în economie se numeşte valoare adăugată", a afirmat Alteţa Sa Regală.



O astfel de legătură ar putea fi stabilită şi cu Ministerul de Externe al Republicii Moldova.



„În fiecare an sunt întâlniri la Palatul Elisabeta cu tinerii diplomaţi din România, au fost şi din Republica Moldova de mai multe ori. Cred că acest lucru e uşor de făcut. Se poate face un fel de briefing despre ce s-a întâmplat, cum arată întâlnirile noastre. Multe dintre ele se încheie şi cu discuţii pe care Majestatea Sa sau eu le avem pe tema integrării Republicii Moldova. Am făcut asta de mai multe ori. Poate studenţii ar trebui să le ştie, lăsând la o parte că ar trebui să fie mai mulţi studenţi moldoveni la toate academiile militare din România", a completat Principele Consort.



Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, efectuează, vineri, o vizită la Chişinău, alături Principele Consort Radu, fiind programate întâlniri cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu şi preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.