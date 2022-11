Sursa imaginii: Postat de: Bogdan Nigai

Problema blanchetelor pentru perfectarea actelor a fost soluţionată, anunţă ASP (VIDEO)

După ce mai multe luni Agenţia Servicii Publice (ASP) nu a putut elibera documentele în termen, din cauza crizei blanchetelor cu care s-a confruntat, acum problema este rezolvată, iar actele sunt eliberate fără restricţii. Mai mult, instituţia anunţă toţi cetăţenii care şi-au făcut buletinul de identitate, permisul de conducere şi certificatul de înmatriculare şi au documete provizorii, vor primi actele până la sfârşitul lunii noiembrie. Din cauza războiului în ţara vecină numărul solicitărilor a crescut cu 40 de procente. Acum, noile acte vor avea şi un grad sporit de securitate, relatează Moldova 1.

Igor Berlinschi acum două luni a decis să-şi perfecteze permisul de conducere însă a renunţat din cauza rândului mare de aşteptare. De această dată a venit fără programare şi va obţine permisul în cinci zile. „Eu m-am adresat mai înainte, a fost o problemă, dar acum am achitat pentru cinci zile. Îl perfectează. La data de 12 septembrie, când m-am adresat a spus că nu este posibil, nu am înţeles de ce, dar am aflat pe urmă că este o problemă cu blanchetele”.



Acum Agenţia Servicii Publice oferă actele fără restricţii iar oamenii pot obţine documentele în termenul stabilit.

„Am mers pe 20 de zile şi atât a şi durat 20 de zile. Chiar am nimerit ok, a mers bine”.

„Eu am aşteptat 20 de zile, cât a fost necesar. Nu au fost careva restricţii”.



Principala cauză a crizei blanchetelor cu care s-a confruntat Agenţia Servicii Publice a fost numărul mare de solicitări zilnice odată cu începerea războiului.



„În primul rând ele au foarte multe elemente de securitate. Noi am schimbat furnizorul, am trecut la un furnizor credibil. Noi am avut perioada Covidului, de un an jumătate când lumea nu şi-a perfectat actele de identitate şi ei au venit acum în război”, a explicat directorul ASP, Mircea Eşanu.



Licitaţia de achiziţionare a blanchetelor pentru actele de identitate, în valoare de 500 de milioane de lei, iniţiată în luna aprilie a anului 2021 de fosta conducere a Agenţiei Servicii Publice, a fost stopată după ce au fost depistate nereguli. În mai 2022 a fost semnat un nou contract cu compania poloneză şi au fost achiziţionate 3 milioane de blanchete atât pentru paşapoarte cât şi pentru buletine de identitate, permise de conducere şi certificate de înmatriculare.