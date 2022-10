Procurorii anticorupţie vor contesta la Curtea de Apel decizia instanţei prin care Marina Tauber a fost pusă în libertate

Amintim că, marţi, 18 octombrie, instanţa de judecată a pus-o în libertate pe Marina Tauber, învinuită în cauza penală privind finanţarea ilegală a Partidului Politic „Şor”.Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana a admis parţial demersul înaintat de Procuratura Anticorupţie privind prelungirea arestului la domiciliu pe un termen de 30 de zile a învinuitei Marina Tauber, înlocuind-o cu măsura preventivă „liberarea provizorie sub control judiciar” pe un termen de 30 de zile cu impunerea obligaţiilor prevăzute de Codul de procedură penală.După ce deputata Partidului „Şor” Marina Tauber a fost eliberată din arest la domiciliu şi plasată sub control judiciar, ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco a venit cu o reacţie . Oficialul a spus că acest fapt „vorbeşte încă o dată despre cât de grave sunt lucrurile în sistemul de justiţie”.„Pe lângă multiplele semne de întrebare, aceasta provoacă nemulţumiri pe deplin justificate în societate, dar şi subminează şi mai mult încrederea în justiţie. Or, încălcarea flagrantă a legislaţiei ce ţine de finanţarea partidelor politice este un element corupţional care nu poate fi contestat. Presupun că Procuratura Anticorupţie va contesta hotărârea la Curtea de Apel Chişinău şi, deşi magistraţii sunt cei care trebuie să ia decizia într-un final, sper mult să se ţină cont de amalgamul de informaţii şi probe care dovedesc în mod evident ilegalităţile”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.