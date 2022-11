Republica Moldova are în stoc 130 de milioane de metri cubi de gaze naturale. Prim-ministra: „Ne-ar putea ajunge pentru 1,5 luni”

În prezent, Republica Moldova are în stoc circa 130 de milioane de metri cubi de gaze naturale. O declaraţie în acest sens a fost făcută de prim-ministra Natalia Gavriliţa în cadrul unei „Ediţii Speciale” de la Radio Moldova. Volumul ar asigura necesarul ţării noastre pentru circa o lună şi jumătate, în dependenţă de temperatura de afară, a explicat şefa Guvernului de la Chişinău.

„Creştem cantităţile de stocuri sau de rezervă de gaze naturale, pe care am început a le face încă de la sfârşitul anului trecut. La moment avem o rezervă de 130 milioane de metri cubi de gaze naturale, la un preţ mediu, de sub o mie de dolari, care ne-ar putea ajunge pentru o lună şi jumătate, în dependenţă de temperatura de afară. Vom continua aceste eforturi de a identifica cantităţi de gaze naturale pentru a fi asiguraţi pe durata întregii ierni”, a declarat Natalia Gavriliţa.

Potrivit Nataliei Gavriliţa, în viitorul apropiat, Republica Moldova şi-ar putea diversifica sursele de asigurare a pieţei energetice, inclusiv din ţări precum Norvegia sau Azerbaidjan. Discuţii în acest sens sunt purtate cu guvernul azer, român, norvegian şi, inclusiv, cu cel al Statelor Unite ale Americii.

„Suntem în discuţii cu întreprinderea de stat a Norvegiei pentru anumite cantităţi şi cu anumite companii private pentru a putea accesa prin achiziţii publice resurse adiţionale. O problemă este nivelul scăzut de participare pe piaţa energetică. Nu avem un răspuns final, dar sunt sigură că în această lună cât folosim rezervele pe care deja le avem, vom găsi soluţii adiţionale”, a mai declarat prim-ministra.

În cadrul ediţiei speciale de astăzi, premierul Natalia Gavriliţa a dat asigurări că guvernarea întreprinde toate măsurile necesare pentru a „nu da motive Gazpromului să nu ofere cantitatea necesară” de gaze naturale ţării noastre. În cazul în care Rusia va închide robinetul către Republica Moldova, prim-ministra Natalia Gavriliţa spune că ar putea acţiona în judecată decizia concernului rus.

Amintim că concernul rus Gazprom a anunţat la începutul lunii octombrie diminuarea livrărilor de gaze către Republica Moldova cu 50 la sută, motivând această reducere prin disputele cu Chişinăul asupra plăţii gazelor şi datoriile acumulate pentru livrările anterioare, precum şi refuzul operatorului ucrainean al conductelor de a asigura tranzitul complet pentru transportul acestor gaze.

De astăzi, Republica Moldova a început să importe gaze naturale din Slovacia, într-o încercare de a-şi diminua dependenţa de compania rusă Gazprom, a anunţat ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu. Societatea Energocom a cumpărat, astfel, din Slovacia, 5,6 milioane de metri cubi de gaz natural, transportul fiind efectuat prin conductele din Ucraina.