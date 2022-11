Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

„Săptămâna Bunătăţii" a adunat peste 40 de organizaţii filantropice, companii şi instituţii de învăţământ, care timp de şapte zile au desfăşurat în toate regiunile ţării acţiuni de sensibilizare şi promovare a filantropiei, ca alternativă pentru soluţionarea problemelor sociale şi model de educaţie a tinerei generaţii relatează Moldova 1.

„Am iniţiat un maraton pentru prepararea maielei în condiţii de casă. Am rugat fetele să doneze o sumă mică de bani ca eu să pot cumpăra făină, să coc pâinică să le oferim un aport nutriţional bătrânilor aflaţi în dificultate. În fiecare lună eu cu ajutorul soţului o să coacem 10 pâinele şi o să le donăm în fiecare lună”, spune Ana-Maria Cemortan.



„Toţi locuitorii din Hîrbovăţ sunt îndemnaţi să doneze lucrurile care nu le mai sunt necesare, nu le folosesc şi noi le colectam la Centrul de Cultură. Se face o zi specială a donaţiei şi oamenii pot să vină să îţi aleagă gratuit tot ce au nevoie”, a menţionat primarul satului Hîrbovăţ, Rodica Croitor.



„Am venit cu iniţiativa să căutăm pe rafturi cărţile care au nevoie de reanimare şi înarmaţi cu foarfece şi lipici ca nişte chirurgi adevăraţi au readus la viaţă aceste cărţi. Am făcu un filmuleţ video pe care l-am postat pe reţeaua de socializare şi am îndemnat oamenii să facă fapte bune”, spune reprezentatul bibliotecii, Svetlana Pălis.



Acţiunile au fost desfăşurate în contextul Zilei Internaţionale a Bunăvoinţei.



„În această săptămână ne-am consolidat eforturile ca în Republica Moldova fiecare om să înţeleagă cât de important este să fim aproape de nevoile oamenilor, să îi ajutăm atunci când au această necesitate. Am încercat să punem accentul pe gândire, pe meditare, când am făcut noi un act de bunătate”, a declarat comunicatorul Elena Nofit.



„Săptămâna Naţională a Bunătăţii", ajunsă la a doua ediţie, a fost organizată de Platforma pentru Promovarea şi Dezvoltarea Filantropiei, cu suportul financiar al Suediei.