Postat de: Cornelia Stefoglu

Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga" a primit o donaţie din partea unei asociaţii franceze (VIDEO)

Paturi pentru bolnavi sau pacienţii ortopedici - acestea sunt doar câteva dintre bunurile donate Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga". Ajutorul face parte din colaborarea de mai bine de 20 de ani a Asociaţiei franceze „Degeţel” cu instituţiile de resort din ţara noastră. Donaţia vine să sprijine autorităţile în contextul crizei umanitare cu care se confruntă Republica Moldova, relatează Mesager.



Valentina Saghin activează în calitate de asistentă medicală de peste patru decenii. Ea spune că echipamentele îi vor uşura munca în secţiile unde sunt internaţi zeci de pacienţi.



„Aceste paturi sunt electrice şi sunt foarte bune pentru pacienţii noştri, şi saltelele cu timpul se deteriorează şi avem nevoie să le schimbăm”, a spsu Valentina Saghin, asistentă medicală.



Ajutorul umanitar vine în susţinerea pacienţilor internaţi la terapie intensivă.



„Paturile medicale speciale sunt un produs destul de scump şi nu de fiecare dată putem să ne permitem să reînnoim aceste dispozitive, an de an şi atunci când partenerii noştri externi vin cu un astfel de suport, este un beneficiu. Acele resurse financiare putem să le redirecţionăm suplimentar pentru alte activităţi”, a menţionat Andrei Uncuţa, directorul Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”.



„Scopul e să îmbunătăţim condiţiile pentru cei bolnavi. Implicarea mea aici, în domeniul medical, social şi educativ este mereu pentru a-i ajuta pe oameni. Am venit să văd cum sunt folosite echipamentele”, a spus Ohilippe Chaudier, preşedintele Asociaţiei „Degeţel”.



Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga” este cea mai mare instituţie medicală din Republica Moldova care dispune de 795 de paturi, în cadrul căreia funcţionează 22 de secţii spitaliceşti.