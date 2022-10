Sursa imaginii: IPN Postat de: Carolina Străjescu

Share Tweet Share

Sheriff Tiraspol a pierdut meciul în deplasare cu Manchester United

Campioana Republicii Moldova Sheriff Tiraspol a suferit a patra înfrângere consecutivă în grupele Ligii Europei. Galben-negrii au pierdut în deplasare, scor 0-3 în faţa lui Manchester United, într-o partidă din grupa E. Gazdele au dominat copios, iar Cristiano Ronaldo a ratat deschiderea scorului în minutul 27, relatează Moldova 1.

Manchester United a deschis scorul înainte de pauză prin portughezul Diogo Dalot, care a înscris după o centrare venită din corner. Marcus Rashford a majorat diferenţa în minutul 65, iar cu această ocazie a izbutit al 100-lea său gol în tricoul diavolilor roşii în toate competiţiile. Ronaldo a închis tabela cu 10 minute până la final după ce iniţial portarul Maxim Koval a intervenit.





„Din start era clar că nu putem juca de la egal la egal cu un astfel de adversar. Am încercat să acoperim toate spaţiile libere, însă am comis greşeli individuale. Cred că am făcut un joc onorabil", a declarat antrenorul echipei „Sheriff”, Victor Mihailov.



„Întotdeauna îţi doreşti să marchezi mai multe goluri. Am dominat şi ne-am creat multe ocazii. Mă bucur că Ronaldo a revenit cu gol, iar noi ne-am asigurat calificarea în play-off", spune antrenorul Manchester United, Erik Ten Hag



„Sheriff”-ul va susţine ultimul meci din faza grupelor Ligii Europei în data de 3 noiembrie, pe teren propriu cu Omonia Nicosia. Partida se va disputa pe stadionul „Zimbru” de la ora 19:45. Campioana Ciprului a pierdut în etapa a 5-a în faţa lui Real Sociedad cu 0-2.